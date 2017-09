Juan José Garrido: ¡A trabajar!

Es un disparate manchar la trayectoria del profesor Idel Vexler por una supuesta afiliación o cercanía con el Partido Aprista. Para empezar, fue nombrado viceministro de Educación en el año 2000, en el gobierno del ex presidente Valentín Paniagua, y continuó durante los gobiernos de los ex presidentes Alejandro Toledo y Alan García. Yo no sé si el profesor Vexler es filo-aprista, amigo del partido, o qué, pero si ese fuese un problema, ¿nadie lo notó entre 2000 y 2011?

Se le acusa de ser, hoy, cercano al ex ministro José Chang y a la Universidad San Martín. Lo extraño sería que no fuesen amigos o cercanos, dado que trabajaron juntos durante la reforma más importante que se dio en el ministerio, allá por los años 2006-2007. Lo cual me lleva al segundo punto.

¿Cómo pueden acusar al Dr. Vexler de ser un contra-reformista, si él participó en el diseño e implementación de la reforma educativa durante la gestión del Sr. Chang? La reforma educativa, en lo sustancial, implementó la meritocracia, y esta fue puesta en práctica durante la gestión aprista, guste o no a muchos. Fue durante la gestión del ministro Chang que se inició la reforma educativa, y ellos asumieron el costo de la misma. De hecho, esta fue revertida durante la primera gestión del gobierno nacionalista (ministra Patricia Salas), y vuelta a implementar con algunas variaciones por el ministro Saavedra.

Ahora, el Dr. Vexler ha sido crítico de la gestión del Dr. Saavedra. ¿Eso lo hace un enemigo de la meritocracia o de la mejora en la calidad educativa? Sus opiniones, vertidas en columnas y entrevistas, están sustentadas en números y su experiencia docente y como funcionario público. Eso se rebate con números y argumentos, no con pataletas (de paso, aún no escuchamos ni lo uno ni lo otro).

Ojalá veamos una verdadera reforma educativa, y pronto. En lugar de criticar, exijamos que se pongan a trabajar, ¡ya! Los niños, los jóvenes y el país no podemos perder más tiempo.