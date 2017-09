Impunidad como cancha

Todos vimos las imágenes y escuchamos el audio: “Vamos a entregar cheques por S/5,000… como municipalidad… significa que la municipalidad, entre comillas Acuña…”. A todos nos quedó claro que significaba la hoy legendaria frase “plata como cancha”, a todos, menos a la justicia peruana. Acuña no estaba en la sala de su casa, hablándole a un público imaginario, destilando ideas con miras a su reelección. No. Estaba en una oficina, rodeado de sus colaboradores cercanos, explicando cómo iban a entregar dinero público a familias y comedores públicos para “la campaña”. ¿Qué “campaña”? ¿No es claro que existe una conexión dinero-municipalidad-Acuña-reelección?

Mientras los juicios en el Perú suelen durar decenas de años, este se resolvió en dos meses: se inició el juicio oral el 21 de julio y dictaron sentencia el miércoles pasado.

El caso de César Acuña sería un escándalo en cualquier país que se respete, pero aquí es la norma. De hecho, la impunidad es tan predecible que deberíamos dejar de perder el tiempo. Plata como cancha, ya saben.

Acuña no es el único, ya sabemos. Gustavo Salazar, quien se encuentra relacionado a varios casos en investigación, hoy quiere ser “colaborador eficaz”. No reconoce delito alguno, el dinero era para la compra-venta de un terreno. Y si es así, ¿por qué desea devolver US$1’250,000? ¿Es loco e idiota, o un cínico que esconde muchas más corruptelas y quiere salirse del foco judicial y mediático? ¿Sus relaciones y éxitos en el sector de los seguros no deben ser investigados?

Si de predicciones se trata, no le pasará nada a Salazar. Como no le pasó nada a Moreno y sus socios, ni a Martín Belaunde y sus socios, ni a… bueno, la lista es larga. ¿Cómo es posible que ningún ejecutivo de Odebrecht esté hoy bajo prisión preventiva? ¿Cómo es posible que Odebrecht nos esté demandando? ¿Cuándo el fiscal Hamilton Castro hará público su pre-acuerdo (si es cierto que existió)? ¿Y las demás constructoras? ¿Nada de nada? ¿Siempre perderemos ante la corrupción?