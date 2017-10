Una grata sorpresa

El día de ayer fue aprobada la agenda legislativa 2017-2018, la cual lista los temas que serán tratados a lo largo del periodo, dentro de los objetivos y las políticas de Estado concertados en el Acuerdo Nacional (AN). Esto no tendría nada de llamativo si no fuera por un pequeño par de detalles: el primero, que este valioso instrumento de políticas públicas y acuerdos políticos se puso de lado durante los quinquenios aprista y nacionalista; y el segundo, que este acuerdo logra consensuar un temario de actividades entre actores que, de otra forma, solo interactúan bajo presión o conflicto (me refiero, por cierto, al Ejecutivo y Legislativo).

La idea de crear una agenda legislativa fue puesta en práctica en 2001, siendo Carlos Ferrero presidente del Congreso durante el gobierno de Alejandro Toledo. Desde entonces, la mayoría de gobiernos contaron con una ligera mayoría (sea propia o en acuerdo) en el Legislativo.

Lamentablemente, como suele ser, esta buena iniciativa fue puesta de lado por los gobiernos aprista y nacionalista (solo se usó, de manera decorativa, en 2012-2013). Recién hoy, bajo la presidencia de Luis Galarreta, es que se vuelve a poner en práctica.En simple, la agenda no es sino un listado de temas a ser debatidos durante el periodo en cuestión (para este caso, 2017-2018), siguiendo las pautas del AN, y nutriéndose de las diferentes bancadas y el aporte del Ejecutivo. Esto, en simple, vuelve predecible el calendario legislativo, así como pone en blanco y negro las expectativas a trabajar para cada una de las bancadas, sirviendo, además, los objetivos planteados por los diferentes actores reunidos en el AN.

Entre los temas a tratar, los más resaltantes son el fortalecimiento de las instituciones, la reforma electoral, revisar la descentralización, formalización y reactivación de la economía, entre otros.

Cierto, que exista un listado óptimo de políticas públicas no significa que lograremos llevarlas a cabo. Pero sin un listado, una estructura y un acuerdo previo, sería imposible. Saludamos, entonces, la puesta en práctica y esperamos evaluar, en 2018, los resultados.