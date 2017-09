Fujimorismo bicameral

Si bien es cierto que el benjamín de los Fujimori les ha hecho las cosas difíciles a su hermana y su partido, sería bueno que la bancada de Fuerza Popular le dé una leída al proyecto presentado por el congresista Kenji Fujimori para restituir la bicameralidad (léase, la presencia de dos cámaras legislativas, una de diputados y una de senadores). Cierto, no es la única propuesta de este tipo dando vueltas en el Congreso, por lo cual nos referiremos a la idea en general y no a un proyecto en particular.

Para empezar, sería una magnífica manera de acercar a los electores con sus representantes. Si bien es cierto que los congresistas son hoy elegidos por distrito electoral múltiple (plurinominal), no están directamente ligados a sus representados. Se podría pensar en distritos uninominales o de otro tipo, pero ese fin sería el indicado: que los electores estén representados en realidad, y no en el papel, como es ahora.

Otra razón es para minimizar la producción de leyes innecesarias o perjudiciales. Cuando el Perú requería reformas urgentes y múltiples, posiblemente una cámara como la actual funcionaba y servía a nuestras necesidades. Hoy vivimos otra realidad: lo que necesitamos es filtros, y que las propuestas sean discutidas a profundidad.

Una de las quejas es la multiplicación de los escaños y del costo operativo del Congreso bicameral. Pero eso no es necesariamente cierto: basta con limitar en 130 el número total (95 diputados, 35 senadores, por ejemplo) o incrementarlo ligeramente (140 o parecido en total). En todo caso, el incremento sería tan leve que no sería una razón suficiente para poner de lado las ventajas del sistema bicameral.

Existe un área sobre la cual espero la opinión de expertos, y se trata de la necesaria reducción de leyes, regulaciones y ordenanzas absurdas que existen y que, en la mayoría de casos, se superponen. ¿Podría existir un mecanismo de revisión más expedito? ¿Habría que formar una comisión especial? ¿Y en el caso de reformas, cuál sería el flujo en dicha realidad?