Dos cortitas

Uno. Hasta el momento, pareciera que los buenos vientos acompañan a la primera ministra Mercedes Aráoz de cara al próximo voto de confianza este 12 de octubre. Al menos dos partidos, el Apra y el fujimorismo, parecen optimistas respecto al desenlace (Aráoz terminará de reunirse hoy con distintos partidos para cerrar el road-show partidario), así como la mayoría de analistas y medios. No obstante, una cosa es la cuestión de confianza y otra la gobernabilidad y el futuro que pueda tener el gabinete Aráoz. Basta recordar la historia del gabinete Zavala: recibió una amplia mayoría de votos en el Congreso; sin embargo, sus problemas empezaron ni bien se vislumbraron las primeras deficiencias. Si el presidente y la primera ministra desean navegar aguas menos turbulentas que las del gabinete predecesor, pues al menos deben ir evaluando dos tareas necesarias e inmediatas: la primera es presentar un programa de acciones de gobierno audaces, destinadas a retomar la iniciativa y la agenda política; la segunda es revisar el estado de su relación con la oposición y encontrar maneras de trabajar con la misma. Queda poco menos de cuatro años de gobierno, y ya quedó claro que el primero no debería ser tomado como una guía.

Dos. El presidente Kuczynski vuelve a poner en la mesa el indulto al ex presidente Fujimori. Aclarar que se trata de un indulto del tipo humanitario y no un perdón, como algunos imaginan, solo confirma que el tema está en la agenda del gobierno. De nuevo, creemos que es mejor no manosear el tema, a sabiendas de las pasiones que despierta el mismo entre simpatizantes y opositores. Dicho esto, nunca existirá un momento “ideal” para llevarlo a cabo, aunque evidentemente sí existirán momentos “inadecuados” (por ejemplo, en fechas cercanas al próximo voto de confianza). Ojalá se tomen en cuenta todos los escenarios antes de adoptar la decisión, pero que exista firmeza si se decide ir en una u otra vía.