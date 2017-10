¿Avanzamos?

Hay taras que el conocimiento y la ciencia se han encargado de desbaratar. Por ejemplo, que la tierra es plana. Sí, es cierto que aún existen tierraplanistas (se agrupan, para mayor información, en la Sociedad de la Tierra Plana), pero no son más que un grupúsculo de excéntricos para quienes la evidencia y los cálculos no existen (o bien están manipulados).

Pero, para efectos prácticos, nadie discute que vivimos sobre un esferoide oblato.

Existen aquellos espacios donde la ciencia y la evidencia se enfrentan ante preceptos tan generales y arraigados que abren, guste o no, un espacio de debate. Por ejemplo, nuestra existencia: ¿somos un producto de la evolución o del diseño inteligente? Para muchos no es un tema de debate (claramente es uno u otro), para otros no existe debate en tanto uno no excluye al otro (logran entrelazar la idea de un diseño inteligente que ha ido “evolucionando” en el tiempo).

Hay taras, sin embargo, que no hay evidencia ni ciencia que las desbarate. Los prejuicios raciales, el clasismo, la homofobia o el nacionalismo, por citar algunas. Están, todas ellas, más allá de lo racional. De hecho, sobreviven justamente por eso: porque para defenderlas, pues tan solo hay apelar al derecho de cada uno de creer en lo que quiera.

Cierto, muchas de estas taras se han desmoronado en el tiempo. Recién en 1980 se abolió la esclavitud en Mauritania, último país en hacerlo. Hace pocos días, el rey saudí Salaán concedió a las mujeres el derecho a una licencia de manejar. Así, como leen (entrará en vigencia en junio próximo).

Ahora, hay taras que traen consigo costos económicos, políticos y sociales altísimos (el nacionalismo, por ejemplo), pero otras que agreden por sí mismas, como el machismo, el racismo, el clasismo. No hay feminicidios sin un machista detrás. Y contra ellas, por cierto, las leyes sirven de poco. Se necesitan, para cambiarlas, revoluciones culturales que eduquen y aboguen por el respeto. ¿Estamos trabajando en ello?