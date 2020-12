La nueva teoría de los precios

El Congreso y el gobierno han encontrado una novedosa forma de establecer un precio, ya sea un salario en el sector agroindustrial o una tasa de interés: se fija por decreto.

De esta manera, no se tiene que depender de las condiciones del mercado para establecer estos precios, que a veces no satisfacen las expectativas, y los congresistas y ministros pueden hacer este trabajo en nombre de todos nosotros.

En esto está terminando la nueva ley agroindustrial en sustitución de la anterior que fue derogada por el Congreso con el beneplácito del gobierno. No solo se establece un sueldo mínimo diferenciado, sino bonificaciones por transporte y otros que los burócratas creen poder establecer mejor que el mercado.

Si estos mayores costos ponen en riesgo la continuidad de la empresa, es algo que no se contempló en esta nueva teoría de los precios. Igualmente, al establecer una tasa de interés máxima para los préstamos, se cree que el costo del dinero se va a reducir sin darse cuenta de que van a dejar fuera del sistema formal a miles de microempresas que tienen un mayor riesgo crediticio.

Con el mismo criterio, ¿por qué el Estado no fija el precio de los fideos, cocinas, camisas, etc.? ¿Acaso no vivimos ya esta experiencia en la época de los militares con resultados nefastos?

Estos sistemas terminan estableciendo precios que no resisten los costos de producción y las empresas quiebran, lo que genera mayor desempleo. O precios con utilidades extraordinarias producto de actos de corrupción.

Dejar de lado a la oferta y demanda es un cambio radical en el modelo económico y va a generar distorsiones y menor crecimiento. ¿Es lo que queremos?