Sé una dama. Sé independiente. Fueron los consejos que recibió Ruth Bader Ginsburg, exjueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de su madre. El primero quería decir: sé tú misma, sé cortés y no dejes que la ira o la envidia se interpongan en tu camino. El segundo, un consejo inusual de madres a hijas en esos tiempos, hoy es vital.

RBG falleció hace dos semanas. Se podría creer que no es coyuntural hablar de ella, pero pienso que siempre lo será. Las personas no mueren realmente hasta ser olvidadas, así que la notoria RBG vivirá en nosotros, y siempre será relevante recordar su legado y sus reflexiones.

En una ocasión se le preguntó qué significaba para ella llevar una vida llena de significado. Hacer algo fuera de uno mismo, contestó. Contribuir para llenar las carencias de su comunidad y hacer la vida un poco mejor a aquellos menos afortunados.

Considerada un ícono feminista, explicaba que ella no hablaba sobre los derechos de las mujeres, sino sobre el principio constitucional de la igualdad de ciudadanía de hombres y mujeres. Eso, en mi opinión, es el feminismo. No busca más derechos para las mujeres, sino igualdad de derechos. Cuando la haya, no habrá necesidad de ser feminista.

Su fallecimiento es muy triste en sí mismo, pero en estos tiempo también es peligroso. Antes de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump quiere reemplazarla por la jueza Amy Coney Barrett, para asegurar una mayoría conservadora. En caso pierda, según él, por fraude, la Corte tenga que votar sobre una posible disputa legal.

Bonus: Además de los consejos de su madre, RBG contaba uno que le dio su suegra: para un matrimonio feliz, a veces ayuda ser un poco sordo. Lo dejo ahí, por si a alguien le es útil.