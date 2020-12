La Navidad pandémica

Estoy segura de que también te ha pasado, tuviste la esperanza, meses atrás, de que todo este tema del virus pasaría a tiempo y que tu Navidad sería tan igual o mejor que antes, que abrazarías a tu familia, a tus padres, hermanos, amigos, a todos los seres que quieres; ya que estos meses de confinamiento no solo dejaste de verlos, sino que nos hicieron cambiar muchas formas de desarrollar las actividades que solíamos tener en nuestras vidas.

Llegó el mes, llegó la semana, y aún seguimos con la pandemia, con la amenaza de más contagios y que sea posible una cena familiar como en 2019, como están las cosas, hasta suena irresponsable, ya que la idea es cuidarnos unos y otros, y no andar contribuyendo a que más personas tengan ese virus.

Entonces, ¿los regalos, esas muestras de cariño, dónde quedan? Esta pregunta me recuerda a los resultados de este mes de una encuestadora (GRM). Uno de ellos mencionaba que un 40% de peruanos encuestados no compraría regalo esta Navidad y el 30% no comparará nada para la cena navideña.

Esto refleja la prioridad para estas fechas: la salud, y el dinero. Dos temas que hoy más que nunca nos envuelven en incertidumbre. La salud corre mayor riesgo con solo sacarte la mascarilla, o no lavarte las manos, y el dinero, la cifra de desempleo, no solo en el país, sino en el mundo entero, demuestra que la estabilidad laboral ya no existe.

Sin embargo, si eres de los que sí prioriza la compra de los regalos, considera estos cinco consejos para no deteriorar tu economía y también tu salud, siempre estos dos factores andan de la mano:

• Haz una lista de todas las personas a las que deseas darle un presente.

• Haz un presupuesto de acuerdo a tu saldo, limita tu gasto, ten claro un monto máximo, y ese monto lo distribuyes entre todos los que apuntaste en la lista del primer punto.

• Opta por descuentos y por aplicar los beneficios de tus tarjetas de crédito utilizadas.

• Tiendas por Internet: siempre verifica que la página sea lo más confiable posible. Por ejemplo, debe tener el candado en la parte de la dirección.

• Apela a la creatividad: Intenta hacer algo DIY, puede ser algo virtual, algo manual.

Luego de planificar tus gastos navideños (de acuerdo a lo sugerido líneas arriba), prioriza el pago de tus deudas y, por otro lado, si no tienes claro en qué invertir, ahorra.

Recordemos que, más que fechas de obsequios y compras tras compras, se trata de reflexionar, y este año ha venido tan aleccionador que lo único que queda es entender cuáles fueron las lecciones de 2020, porque esta situación es tal cual fue en el colegio: año no aprendido, año repetido.

¡Que tengas una especial y feliz Navidad 2020!