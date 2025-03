La monarquía teocrática del Siglo XXI 

Las mujeres han tenido que batallar durante siglos para ser reconocidas como sujetos plenos de derecho para ejercer su libertad sin condicionamientos y para vivir sus proyectos de vida sin discriminación. Hoy, me resulta increíble imaginar una sociedad donde los hombres consideremos a las mujeres indignas de ejercer, por ejemplo, el derecho al voto. Y de eso han pasado solamente 70 años.

Como ese hay cientos de ejemplos que se reflejan en la violencia física y psicológica que la gran mayoría de ellas soporta en su día a día. Nos gobiernan personas que, con una miopía sideral, califican de necedad la necesidad de tener políticas de Estado que respalden esta justa y necesaria lucha. Y es que esa visión de las cosas, lamentablemente, proviene de la intromisión de las confesiones religiosas en los asuntos públicos. Porque religiones como el cristianismo —tanto el católico como el protestante— tienen en su dogma una visión del mundo en la que el hombre es el centro del universo y la mujer, su servidora.

Basta con escuchar a la congresista de Renovación Popular Milagros Aguayo decir, literalmente, que Dios creó a las mujeres para ser “ayuda idónea” de los esposos o que “puede parecer que las mujeres son más inteligentes que los hombres, pero no lo son”, o que “ninguna mujer tiene el derecho de quitarle al hombre el lugar que Dios le dio: rey, profeta y sacerdote de su casa”. Y, como ella, López Aliaga, Muñante y el resto de la derecha ultraconservadora, que camina por el mismo oscuro sendero que la izquierda: igual de retrógrada y discriminadora. Son perfectamente libres de creer y vivir el credo que mejor les parezca, pero no tienen ningún derecho a deshacer lo avanzado en términos de libertad e igualdad. No después de tantas lágrimas que miles de mujeres han derramado para poder vivir con dignidad. Si ellos quieren vivir una monarquía teocrática, propia de la Edad Media, adelante. A nosotros que nos dejen progresar. #8M.