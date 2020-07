Aunque algunos la llevan obstinadamente mal puesta, es evidente que la mascarilla ha calado hondo en el día a día local, convirtiéndose en el nuevo cinturón de seguridad, no solo porque es obligatoria, sino asumida como necesaria. Mi impresión es que –al menos en Lima– son pocos los que no la usan por infantil rebeldía. A ellos habría que decirles que llevarla no es muestra de debilidad o manipulación, sino una señal de adultez y responsabilidad de alguien que cuida su vida, la de su familia y la de los demás.

Pienso en esto porque es necesario insistir en la importancia y el valor del cuidado. La pandemia sigue caliente. Aunque una mayoría en Perú está haciendo lo que puede para cuidarse, la atención que le damos al virus es cada vez menor. Ya casi no es noticia que durante el último mes han muerto alrededor de 180 personas al día y que la curva de contagios se mantiene en una meseta. No hemos salido aún de la primera ola. A eso sumemos que el Financial Times reporta que Perú registra, entre enero y julio, un exceso del 149% (en Lima es de 289%) en el número de muertes en comparación con el promedio durante el mismo periodo en años anteriores, así que es fácil de suponer que hay muchísimas más muertes por COVID que las más de 12,000 registradas oficialmente.

Entre tanto, los municipios distritales son los grandes ausentes en esta campaña por el cuidado. Tienen que echar mano de sus parques para organizar ferias donde los comercios locales puedan operar con el menor riesgo de contagio posible. Las peluquerías, por ejemplo, deberían poder atender en plazas y las tiendas tener ferias en calles para facilitar el aforo y no quebrar, como está pasando con mucho comercio local. Este es el momento de los alcaldes distritales para promover la llamada “ciudad del cuarto de hora”, en la que puedas encontrar lo esencial a una distancia caminable de casa.