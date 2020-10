A Ingo Müller se debe el excelente análisis del papel que ejerció la justicia en tiempos de Hitler en su libro La justicia de Hitler en el III Reich.

A estos jueces no les importó aplicar una ley que condenaba con la pena de muerte hechos cometidos con anterioridad. Una flagrante violación del principio de irretroactividad de las leyes. Aceptaron con la misma nula ética que fueran privados de su función los jueces judíos, socialdemócratas o independientes. La interpretación y aplicación de las leyes, llevada a cabo por estos jueces entregados al nazismo, se hizo de tal forma que el problema no eran tanto las leyes como su aplicación por los (mal llamados) ‘jueces’. No importó, por ejemplo, que la ley para la protección de la sangre alemana no previera para los infractores la pena de muerte. Ellos la aplicaban por su cuenta.

España, que parece estar en el punto de mira mundial por la pésima gestión en materia de salud, está ahora en boca de todos porque el gobierno pretende cambiar de un plumazo el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que garantiza la independencia judicial. No sé si esta mala decisión política prosperará. Confío en que no. Pero si los políticos creen que con estas decisiones van a convertir a los jueces españoles en jueces entregados a su causa, creo, de buena fe, que se equivocan. El respeto a la propia función es demasiado grande para permitir que groserías como las anunciadas hagan mella en el sentimiento de independencia y equidad que anima al juez orgulloso de su profesión.