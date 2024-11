La izquierda genera siempre la polarización

Así como los excesos del Gobierno de Allende y sus aliados (MIR, Carlos Altamirano) ayudaron a parir a Pinochet (Hildebrandt dixit al titular así una entrevista años atrás), los Montoneros a Videla, Largo Caballero a Franco, y Sendero (y la izquierda legal peruana) ayudaron a parir a Fujimori, esta victoria arrolladora de Trump II ha sido parida en gran medida por ese absurdo radicalismo woke, trans y feminazi que ha capturado al otro centrista y cuerdo Partido Demócrata de Bill Clinton (otras de las culpas de Biden fue no haber purgado a la infantil ala izquierda de ese partido y más bien haber coqueteado con esta). Cuando me hablan de sociedades que se polarizan y radicalizan, inmediatamente responsabilizaré a la izquierda en primer lugar. Aquí en el Perú hemos llegado a esta odiosa polarización actual por culpa básicamente de la caviarada (con la ayuda inicial de los Vargas Llosa y sus Caterianos). Sus odios y revanchismos, sus argollas, sus sermones, su hambre por capturar al Estado, su antifujimorismo y antialanismo obsesivos, y su asfixiante agenda sexo-cultural motivaron la aparición de una derecha muchísimo más dura en el país y un odio descomunal a los caviares que no existía antes. Por supuesto que ellos jamás aceptarán nada de esto y seguirán tercamente con más de lo mismo, porque se creen los paladines de la verdad y, además, piensan que todos los demás debemos ser como ellos. ¿O acaso creen que, por ejemplo, tipos fanáticos como Gorriti van a entrar en razón? Él es un zelota que se cree un cruzado contra el mal y jamás va a admitir todo el perjuicio que le hizo a esta sociedad con sus odios, los que lo llevaron incluso a manipular así a la fiscalía. ¡Seguramente se morirá jurándose un superhéroe! Los Mohmes, los García Sayanes, los Gorritis, los Albanes, los Costas, los IDL, los Aprodeh, los oenegeros, los PUCP, etcétera, le han hecho muchísimo daño a este país. Y lamentablemente tuvieron —y tienen— muchos cómplices en los medios tradicionales de comunicación.

