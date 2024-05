En 2021, la izquierda asumió la Presidencia del Perú. Engañó al pueblo que la eligió. “No más pobres en un país rico” era su lema. Su incapacidad ahuyentó la inversión privada. Sin inversión, no hay empleo y no mejoran los ingresos de las familias. El resultado: la pobreza aumentó.

Empezaron copando el Estado como un botín, acentuaron el deterioro institucional, anunciaron una segunda reforma agraria que solo empobreció el campo, promovieron la conflictividad social, fueron incapaces de resolver la crisis de fertilizantes, despilfarraron el dinero en Petroperú, entre otras desgracias, sin mencionar las acusaciones por corrupción.

Hoy ese gobierno de izquierda sigue debilitando las instituciones: el MEF, el Consejo Fiscal y, ahora, el INEI. Tiene un pacto con un Congreso populista y fragmentado.

El ciudadano está en medio en un país a la deriva y sin soluciones a los problemas que lo aquejan: falta de empleo e inseguridad.

Esta inestabilidad e incapacidad en la que vivimos hace varios años, desde el gobierno de Vizcarra, frenaron la inversión privada. Hoy, ni grandes, medianos ni pequeños empresarios invierten. Nadie piensa en poner dinero en una fábrica, una mina, una bodega, un taller o un puesto en el mercado. No se invierte, la economía no crece, no hay trabajo y sube la pobreza.

Este mal viene desde el pésimo manejo de la pandemia por parte de Vizcarra y continúa con la incapacidad de la izquierda. La pobreza se había reducido del 58.7% en 2004 al 20.2% en 2019. En 2020, con la pandemia, llega al 30.1% y en 2023 llegó al 29%. Vizcarra y la izquierda han hecho que 3.3 millones peruanos pasen a ser pobres. Ese es su legado.

En 2023, en 20 de 24 departamentos, la pobreza aumentó. Los niveles más altos de pobreza se encuentran en Cajamarca, Loreto, Pasco, Puno y Huancavelica. En Cajamarca, por ejemplo, el 71% de la población votó por Perú Libre en 2021, en Pasco fue el 65% y en Puno el 89%. Todos fueron engañados y hay más pobres.

Además, se ha agudizado la pobreza extrema rural, que aumentó al 16.2% en 2023. Lo que han logrado es que el campo ya no tenga ni para comer.

Así, este Gobierno de izquierda le dio la espalda al pueblo. Culpan a otros, no asumen sus errores y hacen pactos con un Congreso populista. La realidad es que cada año hay más pobres, el dinero no alcanza y no hay soluciones para los problemas de las familias peruanas.

