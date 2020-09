La bomba informativa que The New York Times soltó el domingo en la noche en su página web y que, a través de su edición impresa –casi como en épocas pre-Internet–, inundó las calles de los Estados Unidos el lunes por la mañana, nos ha vuelto a recordar la importancia gravitatoria del periodismo de investigación. Las democracias saludables no pueden ni deben prescindir de esta herramienta fundamental con que cuenta la sociedad civil para develar las oscuras tramas que se tejen, sobre todo, en las altas esferas del poder.

El trabajo del equipo de reporteros del NYT es el resultado de cuatro años de minucioso seguimiento, análisis de data y, ciertamente, extrema discreción en el acopio de cifras y testimonios de testigos, así como de la consulta permanente a especialistas en el tema.

Por mucho que, como era previsible, seguidores y simpatizantes de Donald Trump intentaron minimizar la información motejándola de tendenciosa, de jugarreta electoral o colgándole el consabido sambenito de “fake news”, la solidez de la pesquisa, sobradamente sustentada en documentos, deja escaso margen de dudas. Y eso, a la vez, habla a las claras del escrupuloso profesionalismo con que los reporteros llevaron a cabo su labor: ante los hechos, debidamente verificados y documentados, no hay simpatías o antipatías que valgan.

Más allá del posible impacto que estas revelaciones pudieran tener en las presidenciales de noviembre en los EE.UU., el mérito de este complejo reportaje se engrandece si consideramos que la expansión de las redes sociales, con su avalancha de opinólogos, teorías de la conspiración, apanados electrónicos y toda clase de polución informativa sin sustento, ha golpeado tanto a la industria periodística que las unidades de investigación se convirtieron en un lujo que ya pocos medios pueden darse.

La lección que deja The New York Times –no en vano es uno de los medios periodísticos más importante del planeta– es que la verdad siempre merece saberse, siempre justifica el trabajo que costó llegar a ella, puesto que, con la verdad, con la transparencia, con el desmontaje de mentiras planificadas por grandes intereses, es que se consolidan las democracias.