La industrialización y los mitos del puerto de Chancay

En el marco de la inauguración del puerto de Chancay, el periodista español Juan Cardenal ha escrito un extenso reportaje sobre las relaciones comerciales y políticas entre China y el Perú. El reportaje en referencia sostiene algunas conclusiones como aquella que dice que las relaciones comerciales entre el Perú y China “han sido desiguales”, o que las comunidades aledañas a los proyectos y operaciones mineras de capitales chinas en el Perú no han sido beneficiadas. Asimismo, el periodista indica que con el puerto de Chancay no habrá ningún proceso de industrialización en el Perú. Vamos por partes.

No es tan cierto que las relaciones comerciales entre China y el Perú han sido “desiguales”, como sostiene el periodista. Ambos países tienen un TLC desde 2010, año en el que el Perú exportaba alrededor de US$5 mil millones. En 2023, de acuerdo a un documento de Adex, el Perú exportó más de US$23 mil millones a China e importó alrededor de US$13 mil millones. ¿Dónde está la relación “desigual”?

Asimismo, cuando el periodista señala que las “comunidades indígenas… no han podido beneficiarse” de la inversión minera china en el Perú soslaya, para poner solo un ejemplo, el “milagro Las Bambas”, donde por primera vez en la historia, en Apurímac existe una clase media emergente alrededor de la minería moderna. Allí donde —hasta antes de la llegada de Las Bambas— había trueque, hoy se ha formado una red de empresarios emergentes y de cariz popular.

Ahora, es cierto que el puerto de Chancay no asegura ni lo hará la anhelada industrialización. Aquí vale una puntualización. Cuando hablamos de industrialización no nos referimos al modelo cepaliano de sustitución de importantes, proteccionista y de mercados cerrados; sino a una industrialización 4.0 empujada por las energías renovables y los minerales. De hecho, decíamos que el puerto no asegura ninguna industrialización 4.0 porque ello depende exclusivamente del Estado peruano, con políticas para la construcción de infraestructura y el mejoramiento (si cabe el término) de la educación en todos los niveles. El distrito de Chancay, por ejemplo, casi el 70% de los ciudadanos no tienen acceso integral al agua potable. ¿Cómo vas a consolidar una política de industrialización 4.0 con semejantes datos?

El periodista, en otro reportaje, también desliza la posibilidad de que el puerto sea la cabecera de playa de la política militar expansionista china. No obstante, nada asegura que eso sea así. Ahora bien, nadie niega que existe una dialéctica de Estado e Imperios donde China y los Estados Unidos juegan un papel central, pero tampoco negamos que los intereses peruanos podrían conjugar con los intereses de ambos bloques, sea en el campo económico o militar. Tenemos cobre, mucho cobre, agroexportación y otros sectores que podrían crecer si lidiamos con ambos países. Desafortunadamente, no tenemos algo esencial: un proyecto nacional que mire al futuro.

