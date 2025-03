La importancia del desayuno

1.- DURANTE MI ETAPA ESCOLAR:

- De 5:45 a 6:00 a.m., festival de carajeadas, puteadas, amenazas, gritos y alguna vez uno que otro correazo para despertar a este su humilde servidor y anunciar así el inicio de un nuevo día, una posibilidad más en el calendario para construirme en el saber y aspirar a una mejor vida que la que en ese momento habitaba. “Levántate, Carlos Enrique, que tienes que ir a estudiar; muchacho de mierda, todos los días tengo que hacer lo mismo”.

- De 6:00 a 6:30 a.m., encerrarme en el baño, sentarme en el water a seguir durmiendo, abrir la llave del agua fría, girar la llave mezcladora, activar la ducha Ovni, seguir durmiendo sentado en la rodela del inodoro y ver cómo se convertía el baño en un sauna a vapor. Meter la cabeza bajo el agua y terminar de despertarme o, mejor dicho, despertarme de un zamacón, gracias a la descarga eléctrica que por lo general recibía por operar la ducha con las manos mojadas y los cables húmedos. Mientras tanto, mi mamá seguía arengando con el objetivo de despabilarme. “Pobre de ti que no te estés bañando bien. Te vuelvo a meter a la ducha con ropa y todo”. Y sí, pues, tenía razón, yo no me bañaba completo, solo la mitad, medio menú, me quedaba en la primera parte, la cabecita nomás. Odiaba el agua. La sigo odiando hasta el día de hoy, solo que no se nota porque, si antes me gastaba todo el frasco de plástico de Heno de Pravia, desde que me fui de la casa de mi mamá lo he reemplazado por cualquier perfume que tenga a la mano de mi esposa de turno. En eso sí, hay algo que tienen en común todas: “PTM, Carlos, cuántas veces te tengo que decir que no uses mis perfumes para bañarte”. Todas, absolutamente todas, me han dicho exactamente lo mismo, las mismas palabras y con la misma entonación. Tienen razón en molestarse. A mí también me molesta que agarren el enchufe del cargador de mi celular (todas han hecho lo mismo) y no digo nada.

- De 6:30 a 7:00 a.m., sentarme en la mesa de la cocina y encontrarme con el tazón de avena con manzana, canela y clavo con leche Enci. Esperar a que mi vieja se distrajera y botar en el water tremendo engrudo y salir disparado al colegio. Mientras eso ocurría, mi mamá desde su cuarto gritaba: “Pobre de ti que no te lo comas todo, y no me vengas con que lo vomitas porque, si lo vomitas, así vomitado te lo embuto”. Podría decir que ese fue el primer trabalenguas que escuché en mi vida: pobre de ti que lo vomites y aquel que lo desvomite gran desvomitador será. El vaso de leche era otro reto nutricional. “No hay leche que te guste”, exclamaba desesperada mi madre. VIGOR, PLUSA CHOCOLATADA, UPA, MARANGA, ENCI, CARNATION, ANCHOR, IDEAL, etc., etc. Todas, absolutamente todas, me disgustaban.

En mi defensa les contaré que nunca tenía hambre y años después descubrí que soy intolerante a la lactosa. Pobre mi vieja, ahora entiendo su preocupación cada vez que alguno de mis hijos deja algo de comida en el plato. Los jarabes para abrir el apetito iban y venían tres veces al día: WELTON, ELITON FORTE, APETAMIN, APPETITOL, APETIMAX, APETICOMPLEX, APETEN, APETIL, APETIFENO y todo lo que la industria farmacéutica haya inventado con el prefijo APETI.

2.- DURANTE MI ETAPA UNIVERSITARIA:

Aquí el ritual mañanero cambió drásticamente. Directamente ya no me bañaba. Mi vieja ya estaba jubilada (a la fuerza, gracias a Fujimori), por ende, no necesitaba más despertarse al alba. Yo, becado integralmente en la universidad, tenía como requisito tomar clases en las primeras horas (7:00 a.m.) para luego retribuir dicha facilidad trabajando en la biblioteca de la Facultad. Entonces, ahora el encargado del desayuno era yo. Aquí pasé de hacer la finta con el desayuno, como les conté líneas arriba, a simplemente no desayunar. Mami, sabedora de ello, me compraba cuanto batido y suplemento vitamínico existía. Además de Gamalate B6, porque siempre tuvo serias dudas sobre mi inteligencia o mejor dicho mi capacidad de retención. “Tómate estas pastillas para que se te quede en el cerebro lo que estudias”, me decía.

3.- DURANTE MI VIDA DE CASADO:

Sigo sin bañarme aún durante mis tres matrimonios, y noto que hay un patrón que se repite, y solo Marita ha logrado perseverar en él: la conmovedora buena intención de preparar el desayuno en modo lonchera para el esposo que entra tempranísimo a trabajar a la radio. A mi primera cónyuge el amor mañanero le duró exactamente cuatro meses. ‘PIKI’ como ella sola, me compró un set de tápers térmicos importados, una canastita de paja con individual y servilleta de tela. Cubiertos de mesa de acero inoxidable y variados fiambres. Otras veces eran canapés y casi siempre panecillos, croissants, tostadas francesas, un potecito de miel, otro de mermelada y otro más de mantequilla Presidente; jamones ibéricos seleccionados no faltaban nunca en la canastita. Mis compañeros de trabajo hasta el día de hoy la recuerdan con mucho cariño, algunos hasta saludos le siguen enviando. Yo siempre les decía que mi esposita les mandaba ese desayuno. Ciento veinte días le duró la magia. “Sabes qué, amor, ya estoy harta de levantarme temprano a prepararte el desayuno, así que le he dicho a la señora que antes de irse a su casa te deje la lonchera hecha en la refrigeradora”. Y así pase del croissant al pan tolete de un día para otro hasta que sinceré el tema con Julita y le dije que no se preocupara más porque yo no comía lo que me enviaba. “Ay, señor, gracias, porque la señora todos los días me pregunta si le he preparado algo diferente, y yo ya no sé qué ponerle”.

Mi segunda consorte era experta en sanguchitos de pollo y también se tomó un tiempo para despertarse en modo amanecer campesino y al canto del gallo acondicionar una merienda. Comprendo que mi ritmo circadiano es insufrible para cualquier ser humano (me levanto a las 4:00 a.m.), por ende, no me resiento si arrugan en tan noble labor. Dicho y hecho, las ganas seguían, pero el sueño pudo más y, como si se tratara de un déjà vu, volví a escuchar lo mismo de hacía unos años atrás: “Amorcito, le he dicho a la señora que te prepare el desayuno y te lo deje listo para que te lo lleves en la refrigeradora”. “Sí, mi vida, no te preocupes, entiendo”. Lo que entre líneas era un “no importa porque yo no como nada de lo que me mandas”.

En la actualidad, mi tercera esposita, Marita, parece que al enterarse de las experiencias anteriores, siendo lo competitiva que es, tomó la decisión de no arrugar, no claudicar, no desistir, retroceder nunca, rendirse jamás, y va rompiendo el récord con 1,825 días continuos de también preparándome el desayuno, pero a la hora del almuerzo. ¿WHAT? ¿Cómo dice que dijo?, pues lo que están leyendo. Mi tercera esposa me prepara el desayuno, pero a la hora del almuerzo.

Resulta que desde hace algún tiempo, 8 años más o menos, conversando con mi amigo, el doctor José Luis Pêrez- Albela Beraún (alias ‘Magnesol’), descubrí el maravilloso tema del ayuno, sus beneficios y sobre todo por qué los seres humanos amanecemos sin apetito. Tiene que ver con los niveles de cortisol al despertar, hormona que nos activa la mente, el cuerpo y suprime el apetito. También entran a tallar hormonas como la grelina y la leptina que, en mi caso, no se activan en horas de la mañana. Por otro lado, está mi sistema nervioso simpático, que usualmente está al palo y esto hace que libere más energia en lugar de demandar alimento, y por último, según mi endocrinólogo, hay cierta resistencia a la insulina en mi ser, lo cual hace que use todas mis reservas de glucosa y grasas; por ende, no siento necesidad de alimentarme al despertar.

Vengo estudiando y aplicando desde hace dos años el ayuno en mi vida, ahora de manera consciente e informada, y tengo una ventana de 8 horas para ingerir alimentos en dos momentos, donde en primer lugar está la proteina animal, las verduras y una pequeña (la necesaria) porción de carbohidratos. CERO AZÚCAR, CERO PROCESADOS, AMBOS SON BASURA PURA.

Y por eso mi desayuno es a la hora del almuerzo, que por lo general ocurre a la 1 de la tarde, y mi segunda comida no pasa de las 8 de la noche. De ahí en adelante cuido mi intestino durante 16 horas y no tienen idea la cantidad de beneficios en mi salud. Todo esto supervisado por endocrinólogo y gastroenterólogo. No lo hago por tema estético, simplemente encontré un orden y sobre todo una explicación científica del porqué yo nunca tengo apetito en las primeras horas del día. No pretendo ser tu modelo, no pretendo ser tu guía, no pretendo evangelizarte con el tema, por eso, ni siquiera te estoy contando tooooodos los beneficios que experimento. Si a ti te interesa, tendrás que recorrer tu propio camino de información. Lo que sí te sugiero es que lo hagas con acompañamiento médico responsable.

Y sobre el baño mañanero, eso tampoco ha cambiado. Sigo siendo el cochino de siempre al que no le gusta bañarse por las mañanas, tampoco por las tardes y menos por las noches.

