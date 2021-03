Arana, Guzmán y Humala quedaron como unos ignorantes al oponerse hace poco los tres a rajatabla a una privatización en el manejo del agua, pues deberían enterarse de que nada menos que quien maneja la distribución del agua potable en La Habana desde el año 2000 es la empresa española Aguas de Barcelona (AGBAR), pues el régimen comunista de los hermanitos Castro decidió darle una concesión. Aquí estuvimos a punto de concretar eso en 1994 y con tres magníficos postores europeos, pero Fujimori suspendió la adjudicación. ¡Toda Lima tendría agua y desagüe hace rato!

Lo único interesante de ese debate es que Humala reveló que su entonces viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, fue quien directamente abortó las tratativas para que se haga la mina Conga (“De Echave fue el que dinamitó el acuerdo que hizo Goyo Santos y se armó la tole tole”). Este nefasto De Echave ahora va como primer vicepresidente de Verónika Mendoza. Otros “genios” en el equipo de Mendoza son Humberto Campodónico y Pedro ‘Lemur’ Francke.

El primero es padre de ese colosal despilfarro que es la refinería de Talara (US$ 5 mil millones). El segundo es un curioso economista marxista que trabajó con el régimen fujimorista en los 90. Pedro lo niega, pero nunca me contestó si 1) ¿no fue encargado de préstamos del área social en la Oficina de Inversiones del MEF a cargo de Humberto Gobitz y Carlos Giesecke, en los años del ministro Camet?, 2) ¿no laboró en la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado (OIOE) con Baca y Joy Way en el MEF?, 3) ¿no colaboró con Alejandro Afuso Higa en Foncodes entre 1995 y 1998? y 4) ¿No realizó consultorías para el Minsa cuando Marino Costa ocupaba dicha cartera? ¡Cuenta pues, ‘Lemur’, sin picarte! Ya se imaginan lo que sería el país si estos comunistas ganan: el Perú se llena de cubanos al día siguiente y ya nadie les saca nunca del poder.

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista a Martin Hidalgo