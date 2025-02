La feria que se viene

En las culturas nativas el brujo era lo más importante. El poder real lo tenía el jefe de la tribu por fuerza o el consejo de ancianos por sabiduría, pero el brujo ejercía poder detrás del trono. Vestía y se adornaba diferente porque era diferente. Hábil en el lenguaje, lleno de simbolismos que solo él podía interpretar, explicaba nuestro pasado y adivinaba nuestro futuro; y hacía milagros o, más bien, convencía de que los hacía. Era el poder espiritual, que luego heredarían las curias religiosas. Su liturgia era simple: danzaba. La más famosa era la danza de la lluvia. Para las primeras tribus recolectoras de frutos y para las que vinieron después, agrarias y ganaderas, la lluvia era la vida. Salvo que hubiese una sequía, que ya era una hecatombe, por lo general el brujo danzaba cuando ya tocaba llover, días más, días menos. En eso residía realmente su poder, en garantizar que la vida podía seguir adelante. Al brujo se le empezó a llamar el hacedor de lluvia (rainmaker). El capitalismo moderno tomó ese nombre para llamar al hombre que vende. Una empresa podrá tener fortaleza financiera, costos controlados, producción perfecta, competitividad al tope, pero, si no vende, estamos mal. El rainmaker es el que renueva la vida en la empresa.

¿Pero qué vender? Unos proponen vender lo que uno mejor hace y exigen que la publicidad convenza a los consumidores que deben comprarlo. Otros proponen, en cambio, que hay que investigar a los consumidores para producir y vender lo que ellos necesitan. Sin embargo, entre publicidad y marketing se meten otras variables. En un ejemplo, la empresa avícola líder lanza una publicidad en la que se la muestra como una gran orquesta. ¿Qué tendrá que ver eso con vender pollos y huevos? Acontece que, para ese momento, la empresa necesitaba colocar bonos y la publicidad estaba destinada a los inversionistas, mostrando que todas las partes de la empresa funcionaban en armonía, como las de una orquesta, y que bajo la batuta de un director con carácter tocaba una sinfonía extraordinaria. Entonces, la empresa no solo vende productos; también prestigio e imagen. En otro ejemplo, tres vendedores de zapatos van a una zona pobre en la que nadie los usa. El primero concluye que no hay mercado porque nadie los compra; el segundo que sí lo hay porque, como nadie los tiene, hay mucho por vender; y el tercero, que el mercado está por construir, porque los consumidores necesitan, pero no tienen con qué comprar. Se tendría que promover subsidios.

Las elecciones de 2026 serán una feria en la que las franquicias políticas tratarán de vender lo que puedan improvisar. La oferta será muy pobre porque no ofrecerán lo que necesitamos, sino lo que les interesa. Nada nuevo, pero ahora la situación es crítica. Hemos perdido el Estado de derecho, en el que los conflictos se resuelven conforme a la ley y no según el poder de turno. Peor aún, como un travesti, la ley se disfraza y lo que antes estaba fuera de ella ahora está dentro, legalizando intereses informales, normalizando lo irregular, camino a santificar el crimen mismo o mirar para otro lado, que es lo mismo. También hemos perdido democracia, porque, como se ha ahuyentado a los mejores, salvando las excepciones que siempre hay, los que elegimos son piratas, cómplices de corrupciones o autores de saqueos ellos mismos. El poder ya no se administra, se aprovecha. ¿Cómo recuperar derecho y democracia? Dejando modestias aparte, usted forma parte de una élite. En otras épocas podría disfrutar de lo que tiene; pero en tiempos de crisis no se puede eludir responsabilidad política. Todas las revoluciones empiezan con una victoria ética: una élite impone valores y paradigmas. Si nadie los ofrece en la feria electoral, tendremos que ponerlas en la agenda. Unidos, como nunca, porque vamos por lo más básico, luego habrá tiempo para ajustar planes y programas. Pero hay que sabernos élite, que somos unos pocos con la vida relativamente comprada, por lo que estamos obligados a pensar desde las carencias de los demás, unos 33 millones de peruanos. Pensar en el largo plazo del derecho y la democracia; y en el corto plazo del trabajo, salud y educación. Pensar y actuar. Como cuando hace marketing en su empresa.