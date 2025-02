La estafa de Milei por Richard Arce

Vengo insistiendo en varias columnas sobre la coyuntura que vivimos a nivel mundial con la imposición que están haciendo sectores conservadores de extrema derecha, que muy bien es avalada en nuestro país por la extrema izquierda, porque tienen agendas comunes sobre todo en temas de derechos humanos, inclusión social de minorías y hasta en la posición de reducir al Estado para favorecer intereses privados.

En ese contexto, un tema trascendental es la narrativa o el discurso que pretenden imponernos subrepticiamente utilizando ‘la libertad’ como pretexto; enarbolando banderas, especialmente la de la libertad económica. Y mucha gente cae en el cuentazo cuando, en realidad, solo se busca defender los intereses personales de estos líderes de barro, quienes por vociferar una expresión altisonante ya son libertarios.

A los hechos me remito. Milei promociona estafas piramidales, confunde el interés público con interés privado. Trump despacha con magnates que ya controlan la Casa Blanca; sube aranceles con las consecuencias que eso significa para el mercado americano, que depende de las importaciones porque ya fueron desplazados hace años en varios sectores industriales, sobre todo los de tecnología y de consumo. Un imitador en el Perú, el alcalde de Lima, no respeta los contratos y quiere al caballazo imponer sus intereses alineados a su agenda electoral; no cree en la seguridad jurídica, que es garantía para las inversiones, encima endeuda a Lima hipotecándola por las próximas dos décadas como mínimo. Si se dan cuenta, estos personajes no tienen nada de liberales, sobre todo en términos económicos, porque esta derecha bruta y achorada no defiende el libre mercado, defiende sus intereses, quieren reducir al Estado a su mínima expresión para que ellos lo controlen en beneficio personal.

Lo de Argentina es de ripley y probablemente le puede costar la presidencia a Milei, que llegó al poder insultando a sus detractores con el cuento de la casta, y hoy tiene que hacerse responsable de una estafa millonaria que, en horas, desfalcó a más de 44,000 inversionistas con más de 90 millones de dólares perdidos, después de haber promocionado en su cuenta de Twitter esta estafa.

No hay que olvidar que Milei había derogado las leyes de protección del inversor financiero, el entorno normativo de la Comisión Nacional de Valores y hasta la legislación antilavado. Encima es economista, siempre se ha jactado de ello; el problema es que tiene la responsabilidad de conducir un país. ¿Se imaginan ustedes en esas condiciones lo que le espera a Argentina?