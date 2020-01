El actor británico Ricky Gervais dejó anonadados a los asistentes de los Golden Globes al dar un discurso políticamente incorrecto, algo que no es muy bien visto en Hollywood, donde los actores suelen usar el micro para decir lo que la mayoría quiere escuchar. Pero lo que más sorprendió no fue el discurso de Gervais, sino el apoyo que este recibió de millones de personas.

En las últimas décadas, la corrección política se ha convertido en un factor fundamental en la vida de casi todos los políticos y ciudadanos. Se está viviendo una época en la que predomina la hipocresía y la ridiculez, en la que los pensamientos han sido desplazados por los sentimientos. En la actualidad, hay generaciones que hablan mucho de ser tolerantes, pero no soportan que se les cuestione sus creencias y menos que se haga bromas sobre temas que pueden “ofender” a otros. Pero lo cierto es que esta censura social no solo está generando que haya millones de personas silenciadas por la corrección política, sino que, en diversos países, se pretende legislar para proteger los sentimientos de los ciudadanos, censurando opiniones. Y aquello es muy peligroso, puesto que lo que puede ser ofensivo para uno puede que no lo sea para otro. Por lo tanto, las emociones son subjetivas y pretender censurar opiniones porque la mayoría se siente ofendida es igual de nocivo que censurar la opinión de la mayoría porque uno se ofendió.

Lamentablemente, esta corriente parece predominar en la mayoría de millennials, aquellos que buscan videos sobre cómo destruir el capitalismo en su iPhone, desde un Starbucks.

Entonces, de seguir por este camino de hipocresía y ridiculez, definitivamente se logrará que la sociedad retroceda a pasos agigantados en materia de libertad de expresión y tolerancia.