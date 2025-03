La enfermedad del olvido

Cuando se publique esta edición, varios edificios en Barrios Altos llevarán una semana ardiendo. ¿Por qué demora tanto apagar el incendio? Porque no llega el agua, las cañerías son antiguas y no soportan la presión que requieren las mangueras. Porque los edificios no tienen sistemas contraincendios ni escaleras que permitan maniobras de los bomberos. Porque son depósitos clandestinos repletos de mercancías inflamables que todavía faltan ser consumidas en la candela. Porque las instalaciones eléctricas son improvisadas y con sus cortocircuitos también alimentan el incendio. Nada nuevo: el 29 de diciembre de 2001, en la zona de Mesa Redonda, un comerciante demostró la potencia del chocolate, un pirotécnico artesanal. Una chispa prendió otros pirotécnicos y se armó una bola de fuego que arrasó cuatro manzanas. Murieron carbonizadas 400 personas, 180 siguen desaparecidas y miles quedaron heridas. El presidente prohibió la venta de fuegos artificiales y declaró duelo nacional (Alejandro Toledo). Nada se cumplió: siguió la venta y, para recibir el 2002, se reventaron tantos cohetones y bengalas como siempre, sin ninguna solidaridad. Nada cambió: desde 2016, cada año hemos tenido al menos un incendio de proporciones; en 2021 hubo dos; en 2024 fueron tres; en 2020 no hubo, pero fue el año de la pandemia (Historias innecesarias, Damián Kuc). Después de cada incendio, el alcalde de turno volvería a prohibir ventas, pero se seguirían vendiendo; y volvería a clausurar galerías comerciales sin licencia, pero seguirían funcionando. La misma desgracia, la misma reacción política inútil.

A esa enfermedad, olvidar una tragedia sin hacer nada para evitar que se repita, se le llama cultura de la inmediatez. No tenemos habilidad para asimilar los hechos, para analizar por qué se producen, para saber qué hacer. Sin ella, solo vemos la superficie del problema; por eso, las respuestas políticas son inútiles, porque ignoran sus causas profundas. Pero nadie repara en esa inutilidad porque siempre habrá una desgracia nueva que haga olvidar la anterior. Mire la cadena reciente: se asesina a un testigo de una corrupción en el Ejecutivo; se asesina a una testigo de una red de prostitución en el Congreso; se cayó el puente sobre el río Chancay; se cayó el techo del Real Plaza de Trujillo; solo tendremos un par de puentes prefabricados para cruzar el río Rímac y llegar al nuevo aeropuerto; ahora son los incendios y mañana serán los huaicos o un ómnibus de pasajeros desbarrancado, o el derrumbe en una mina. Para superar lo superficial y llegar a las causas profundas, se requiere que la sociedad se convenza de que tenemos un problema, que exija su solución y que la autoridad política se compre el pleito de resolverlo.

El problema de Barrios Altos es ser un mercado: (a) altamente concentrado, lo visita más de un millón de personas al día; (b) da trabajo a cientos de miles en miles de micronegocios; y (c) es altamente informal porque nadie hace caso a la ley. Hubo un tiempo en que sí. Tratando de ordenar el mercado, es verdad que cuando no era la monstruosidad que es ahora, los entonces alcaldes alentaron la organización gremial para tener con quién conciliar intereses. Luego, negociaron ubicarlos en la ribera del río Rímac, lo que es hoy la alameda Chabuca Granda, y así nació el mercado de Polvos Azules (Eduardo Orrego, 1981). Luego, para alejar el mercado del Centro de Lima y a consecuencia, cuándo no, de otro incendio, se les reubicó en galerías en La Victoria (Alberto Andrade, 1997), donde hoy operan alrededor de 2,000 establecimientos. No recuerdo a ningún otro alcalde que haya tenido en agenda la reubicación de mercados ambulatorios. No es fácil, los mercados valen por la cantidad de gente que va a comprar. Por tanto, no tiene sentido reubicar a los vendedores si no se garantiza que los compradores los seguirán al nuevo lugar. Se requiere, entonces, estudios para identificar nuevas locaciones para descentralizar el gran mercado del Centro de Lima y asegurar sistemas de transporte para facilitar que los compradores vayan a esas nuevas locaciones. Esa debiera ser una política pública, ejecutable por sucesivas administraciones. Eso nos falta; por eso, nos seguirán sobrando los incendios.