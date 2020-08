El secretario general de Naciones Unidas ha indicado que la crisis sanitaria global, debido al coronavirus, ha generado el cierre de escuelas en más de 160 países, impactando a más de 1,000 millones de estudiantes. En ese sentido, hace un llamado para construir hoy el futuro de la educación con estándares de calidad y que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para construir hoy el futuro de la educación se requiere en primer lugar estabilidad de la administración, se requiere un equipo competente, un buen plan, una gran capacidad de ejecución y decisión política para llevar a cabo las reformas. Veamos cada uno de estos requisitos.

Estabilidad de la administración no la tenemos. En los últimos diez años hemos tenido nueve ministros. No es posible contar con un equipo competente si cada administración tiene un horizonte de un año. No es posible tener un buen plan si este se cambia anualmente. La capacidad de ejecución se logra con un equipo de alto rendimiento, es decir, gente con mucho talento y pasión por lo que hace, pero no es posible contar con un equipo competente si solo permanecen en promedio poco más de un año en el cargo. Decisión política. ¿Creen ustedes, amigos lectores, que en los últimos 10 años hemos contado con este requisito como para enfrentar las verdaderas reformas que necesitamos en el campo educativo?

Tenemos que sacar a la educación del ámbito político para darle estabilidad y que pueda desarrollar una tecnocracia capaz de enfrentar tremendo reto y que pueda funcionar como hoy lo hace el BCR, o la SBS, organismos técnicos con buenos equipos y una dirección que goza de estabilidad, independencia y autonomía para ejecutar.