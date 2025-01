La Edad de oro de América comienza ahora mismo

Ese es el título del discurso inaugural de Trump. Iba a escribir esta semana sobre la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos que también empezó ayer, pero el discurso inaugural de Trump la eclipsó. En cuanto a políticas económicas, confirmó su intención de establecer aranceles a la importación, lo que puede empezar una guerra comercial y afectar una serie de acuerdos internacionales. Esta propuesta ha sido criticada por connotados economistas de distintas escuelas, que ponen en duda sus supuestos beneficios, pero por lo visto la piensa implementar. Enfatizó que comenzará de inmediato la reforma comercial para proteger a los trabajadores y las familias estadounidenses, aplicando aranceles e impuestos para enriquecer a los americanos, desdeñando los efectos positivos del comercio internacional para todos. Anunció la creación del Servicio de Rentas Externas, que recaudará “enormes cantidades de dinero que fluirán a nuestro tesoro procedentes del extranjero”.

Claramente, no le importa el costo social o económico que esto podría tener en otros países o el hecho de que estos puedan contraatacar con sus propios aranceles, afectando los flujos del comercio internacional y alimentando la inflación mundial. También se refirió al pronto retorno del sueño americano, pero por lo visto financiado por impuestos a la exportación del resto del mundo a EE.UU. En su discurso también mencionó muchas propuestas de su campaña como una ofensiva contra la crisis climática y la inmigración, confirmando la deportación de millones de migrantes ilegales, soslayando su impacto económico e inflacionario. También reiteró su intención de recuperar el Canal de Panamá.

Un discurso nacionalista y populista dirigido a sus seguidores más radicales, olvidando al 48% de americanos que no votaron por él y obviamente al resto del mundo. Deja de lado el multilateralismo o las alianzas para resolver problemas geopolíticos mundiales y pone el interés de EE.UU. por encima de cualquier otro, proponiendo políticas para fortalecerlo a costa del resto. En cuanto a Defensa indicó que EE.UU. ya no continuará financiando las guerras de otros (como si no fueran suyas), lo que es un llamado de alerta a la NATO y Europa que en Rusia y China deben haber recibido con beneplácito, facilitando sus planes imperialistas.

No fue muy explícito en cuanto a los déficits fiscales y a la creciente deuda externa americana, más allá de indicar que usará los aranceles como fuente de ingresos gubernamentales y hará recortes presupuestales que los especialistas consideran insuficientes para cubrir sus reducciones impositivas. No asocian sus políticas comerciales a un probable aumento en la inflación que planean controlar promoviendo masivamente la producción de hidrocarburos. Tampoco parece preocuparles que, a mayor inflación, mayores tasas y gasto fiscal. Será interesante ver cómo será recibido su discurso por los aliados y enemigos de EE.UU. y por los mercados. Algunos aliados podrán dejar de serlo o lo verán con mucho recelo; por otro lado, los mercados son muy volubles: hoy te creen, mañana no. ¿Es solo un discurso como piensan los más optimistas?