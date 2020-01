La economía peruana en 2020

El año 2019 fue el peor de nuestra economía desde 2001, con excepción de 2009, cuando nos afectó la crisis mundial. El MEF proyecta que creceremos 4% en 2020 y el BCRP, 3.8%, ambos muy optimistas, como en años anteriores, considerando que nuestro crecimiento potencial tiene un tope de 3.5% que ha caído a lo largo de los años por falta de reformas. Por otro lado, es un año electoral al que siguen elecciones generales en 2021, lo que generará incertidumbre y limitará la inversión privada.

Como mencioné en mi artículo anterior, no creo mucho en proyecciones, pero lanzo la mía: difícilmente creceremos 3% sin un cambio de timón del gobierno para promover la inversión privada y la gestión de la pública. No podemos esperar otro escenario si el gobierno no reacciona. La ministra habla de reducir las brechas de desigualdad y pobreza, pero esto solo es posible con mayor crecimiento.

Nuestros gobernantes y políticos son responsables de la ralentización del crecimiento al no emprender las reformas propuestas desde hace dos décadas. Incluso el Gobierno ha hecho suyas muchas en sus planes de competitividad y de infraestructura, que hasta el momento permanecen en los estantes. Por lo tanto, no se trata de desconocimiento sobre lo que hay que hacer, sino de inacción y politiquería. Romper la inercia e implementar reformas implica tomar decisiones que no siempre son populares, pero eso es lo que necesitamos si queremos volver a crecer a ritmos como los de hace 10 años. Sin reformas, nuestro crecimiento permanecerá debajo del que requerimos para reducir el desempleo y la pobreza. Debemos exigir que se hagan las reformas. ¿Será que no nos damos cuenta de las implicancias de mantener el statu quo?