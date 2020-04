Respecto a las multas, hay que ser cuidadosos en dos cosas. Primero, en su real implementación. Hay que establecer procedimientos, protocolos y filtros para evitar corrupción y abusos. ¿Cómo se sancionará? ¿Será la Policía? ¿Se pedirá DNI? ¿Se llevará a la gente a la comisaría? ¿Será un procedimiento digital? ¿Cómo se determinará que incumples con el aislamiento? Por ejemplo, yo puedo salir a la calle y mentir diciendo que estoy yendo a comprar.

Segundo, me preocupa cómo se va a aplicar en entornos vulnerables. Entiendo que hay distritos donde se podrían pagar, pero también otros habitados por personas que salen a vender porque no tienen qué comer y necesitan ingresos. Creo que la tremenda desigualdad que tenemos en el país va a jugar en contra. Las multas son correctas, pero no pueden acabar generando más perjuicio a quienes se han visto más afectados por la cuarentena.