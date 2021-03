La decadencia de Heduardo

-Aluciné ayer cuando leí en Ipsos que el 27% de los encuestados cree que Vizcarra “se vacunó porque quería ser parte del experimento médico”. ¿Tenemos un tercio de débiles mentales? ¿O de estómagos agradecidos por la repartición de bonos? ¿O de fanáticos por el cierre del Congreso? Otra respuesta preocupante –esta vez en CPI– fue que casi el 92% está poco o nada informado sobre los candidatos presidenciales. ¿Así votan, tan a ciegas? Bueno, aquí es la culpa de los falsos oráculos como Tuesta, así como de Vizcarra y demás políticos necios que se cargaron constitucionalmente la propaganda electoral en TV y radio con financiamiento privado (Ley Nº 30905), con el referéndum idiota ese. Empeoraron un tema de información en lugar de mejorarlo.

-El humorista Heduardo hizo muy mal en no respetar a los católicos al satirizar a la Virgen María con fines políticos, pero hay que comprender que hace rato ese otrora gran caricaturista anda inmerso en una seria crisis de creatividad. Sustento fácticamente mi impresión: si uno examina sus caricaturas desde el lunes 1 de marzo hasta ayer (16 dibujos), se encuentra que siete caricaturas fueron dedicadas a Keiko y cinco a López Aliaga. O sea, el 75% de sus dibujos se concentró únicamente en dos personajes; solamente cuatro viñetas en ese lapso fueron para otros temas. Del lunes 22 de febrero al domingo 28 (siete dibujos), Heduardo le dedica cuatro caricaturas a Keiko y solo tres a otros temas. O sea, aquí casi el 60% para Keiko. Esas reincidencias en determinados personajes no las adviertes en Carlín, Alfredo, Lavida, Mechaín o Edery, quienes también publican a diario, lo que denota decadencia creativa. No me extrañaría que hoy su caricatura sea otra vez más sobre Keiko o Porky, con tantos personajes y temas de los que ocuparse (nunca le he visto meterse con Mendoza, Guzmán o Forzay). ¿Ya los 72 años pesan?