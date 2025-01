La culpa no es de la minifalda

No siempre me resulta fácil elegir el tema de mi columna. Esta semana habría tanto de qué hablar. Desde el acuerdo de alto el fuego en Gaza, hasta la inminente toma de posesión de Trump, pasando por los graves problemas que afectan a la más alta institución fiscal española, cuyo jefe máximo tendrá que declarar como acusado.

Pero hete aquí que, en la mañana del jueves, las emisoras radiofónicas españolas me despertaron con una noticia que parecía traída del pasado: El Congreso peruano prohibirá a las empleadas el uso de minifalda. No aclaró el periodista si una prohibición paralela se dirigiría a los hombres. Tampoco si en la prohibición se incluye a las congresistas. La noticia, no confirmada por mis fuentes peruanas, quizás responde a esos globos sonda que se lanzan a modo de prueba.

No sé en qué mente anacrónica surgió esta idea que supone el retorno a la Edad de Piedra de los derechos de la mujer.

En España hubo una sentencia paradigmática en los años 80. Una joven denunció a su jefe por abusos sexuales. Fue absuelto porque ella, con su minifalda, y sus andares, lo había provocado.

No sé si el juez vive. Pero seguro que se arrepintió de la forma cómo expuso unas convicciones que la España posfranquista ya no compartía.

Pretender acallar los escándalos que rodean al Congreso con esta clase de medidas, resultaría irrisorio, si no fueran un insulto a la inteligencia.

La culpa nunca fue, ni será, de las mujeres. Ni de su belleza, ni de su vestimenta, ni siquiera de su actitud retadora. ¿Es que el Congreso peruano no se ha dado cuenta de esto?

Espero que la sociedad peruana reaccione ante esta noticia como se merece. Las mujeres no somos las culpables.