En “¿Acaso ellos no sacrifican caballos?”, Horace McCoy cuenta que en New York, durante la Gran Depresión, no había empleo. Se organizaban maratones de baile cuyo premio era dinero o, tanto mejor, un puesto de trabajo. La gente se apuntaba solo para ser alimentada durante el concurso. Los espectadores asistían para ver el espectáculo morboso del agotamiento físico. Alguna muerte hubo. Sydney Pollack lo llevó al cine en Baile de ilusiones y tuvo nueve nominaciones en los premios Óscar. Jane Fonda nos hizo sentir cómo el hambre humilla.

En estos tiempos, a la crisis del genocidio sanitario del COVID-19 se le agrega otra: la destrucción del trabajo. Una encuesta de Kingsley Gate proyecta que en Latinoamérica el 80% de las empresas despedirán trabajadores o reducirán remuneraciones. Apoyo Consultoría estima que en el Perú se perdería un millón de empleos y el 20% del PBI por menores ventas. El Gobierno cree que las medidas dictadas son suficientes para pasar la ola. Quizá habría sido así si la parálisis de la producción solo hubiese durado las dos semanas iniciales de cuarentena. Pero ya vamos por la sexta, podrían ser más, y el reinicio de actividades será por etapas. Por eso hay que reconocer que buena parte del empleo ya está destruido, que no se resucita con discursos y que el Estado no puede subsidiar planillas por más tiempo. Entonces se requiere una cirugía profunda. Si no habrá empleo, bienvenido el que venga como venga. Eso rompe paradigmas de protección laboral, porque las facilidades que se deben dar para contratar suponen también facilidades para despedir.

Por otro lado, el combustible para el empleo es la liquidez. Si Reactiva Perú se va a agotar pronto, el Gobierno debiera devolver a las empresas toda la liquidez que tiene retenida, incluyendo los créditos fiscales. No debiera cobrar por adelantado ningún impuesto. Debiera dar facilidades tributarias para que las empresas se financien y contraigan préstamos aquí o en el exterior. Así que no tiene mucho sentido pensar en más tributos por ahora. ¿Entonces de qué va a vivir el Estado? De deuda, que sí puede tomarla y que la pagaremos nosotros con impuestos futuros.

Estamos obligados a un pacto nacional. El Gobierno debe dejar de buscar aplausos y al sector privado se le debiera permitir asumir riesgos para crear empleo de verdad, sostenible en el tiempo. Si, pese a todo, aún falta, el Gobierno debe organizar programas de trabajo temporal. No debemos permitir que la gente mendigue un puesto de trabajo. Que nadie se humille por hambre.