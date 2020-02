Palabras más o palabras menos, así lo ha advertido la CIDH en su informe reciente y de lectura imprescindible Corrupción y Derechos Humanos. Desde la posición privilegiada que le da ser un órgano de protección de derechos de la OEA, se aproxima al fenómeno integralmente, describiendo modalidades y proponiendo medidas para combatirlas. Al revisar las páginas, uno siente que no habla de la región, sino que se trata de un diagnóstico del Perú.

Ahí está la corrupción de poca monta, la cotidiana, la de pocos soles para acceder a un servicio o evitar una multa. Ahí también la gran corrupción, la millonaria, la que le da el contrato público a quien no puede ejecutarlo bien o se lleva los recursos a una obra innecesaria. Y no falta la macrocorrupción, que escala en la estructura del Estado, capturando a algún partido, político, funcionario u órgano para tener una influencia desmedida, neutralizar su función o, peor, usarla a favor del crimen. En todas, se abusa o desvía el poder encomendado, desplazando al interés público por un beneficio privado. Potencialmente, cargándose nuestros derechos a la igualdad, seguridad, salud, vivienda, educación y, hasta, integridad y vida. Afectando excesivamente a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad o discriminación histórica, como las mujeres, los pueblos indígenas o los pobres.

No habrá democracia sólida con corrupción, sentencia la CIDH. La respuesta pasa por combatir los factores que la propician o facilitan: concentración de poder, espacios de discrecionalidad, ausencia de transparencia, publicidad, rendición de cuentas y control, falta de libertad de expresión y participación, y, claro, impunidad (no investigar, no sancionar o hacerlo levemente). El nuevo Congreso debe tenerlo presente, en particular, al legislar en materia electoral y penal, al elegir al nuevo TC y al desmontar blindajes. Si las redes no lo han penetrado, aún tenemos chances de que el diagnóstico no se convierta en autopsia.