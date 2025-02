La coartada del MIMPIDIS

El gobierno ha anunciado su intención de fusionar el Midis (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) con el MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables). ¿Es buena o mala idea? Con la popularidad de Milei y su motosierra, hay que recalcar que solo sirve si se corta lo innecesario o perjudicial. Cualquier artefacto filudo requiere mucho criterio y cuidado para no hacer daño en vez de bien.

El Midis es, principalmente, un ministerio que debe estar orientado a darle oportunidades de salir de la pobreza a los peruanos que viven en esa condición, que son todavía muchos. Además, después de la pandemia, y por el impacto en la pobreza del menor crecimiento económico, la pobreza en zonas urbanas se ha incrementado mucho, y requiere programas diferentes a los que se tenía cuando era un fenómeno de mayor incidencia en el mundo rural.

Uno de esos programas es Qali Warma, renombrado antes de introducir los cambios necesarios. En el sector privado uno nunca rebrandearía una marca que ha tenido un problema de corrupción sin haberlo sacado de raíz. Para todo efecto reputacional, el programa se sigue llamando Qali Warma, hasta que se demuestre que se ha limpiado por dentro y que ningún niño pobre va a recibir comida malograda por licitaciones corruptas en el futuro. El Estado no actúa como el sector privado, cambia nombre y promete reformas, así no se construye reputación sólidamente. ¿Midis necesita motosierra? Probablemente, sí, al menos de toda la parte corrupta, posiblemente también de partes que no aportan mucho. Pero también requiere mantener un objetivo claro, personal idóneo, medición de impacto y transparencia en sus licitaciones.

El MIMP, en cambio, es un ministerio que busca erradicar la discriminación contra la mujer y otras poblaciones vulnerables. Las cifras de violencia contra la mujer en el Perú son de horror, y en casos sonados hemos visto la indiferencia de policías, fiscales, personal de distintos ministerios, de arriba a abajo. ¿No hubo en la PNP y en el Ministerio del Interior desidia en procesar con celeridad y firmeza a personal acusado de violación, uno de los cuales terminó en un supuesto suicidio, cuya escena del crimen fue alterada? ¿No hubo comunicación entre el asesino y personal de la comisaría? ¿No hubo demora en la Fiscalía para detener al sujeto que quemó a su pareja causándole la muerte días después? ¿No hay muchos casos de mujeres desaparecidas que no generan una reacción adecuada de las comisarías? ¿Casos de violación en el Congreso que quedan impunes? ¿No hay una tarea inmensa por realizar para que el Estado sí funcione para garantizar una vida mejor para las mujeres en el Perú? Esa es la chamba del MIMP. ¿La hace bien? No parece. ¿Hay espacio para la motosierra? Posiblemente, pero adentro del MIMP.

¿Tiene algo que ver el MIMP con el Midis para convertirse en Mimpidis? Bien poquito. Es como fusionar una cadena de estaciones de servicio con un estudio de abogados. No hace sentido, es más la complicación que los beneficios. Muchas de las fusiones privadas no llegan a generar valor para sus accionistas porque no logran hacer que los beneficios potenciales se hagan realidad, y tienen en su mano el abanico de herramientas de gestión que existen en el sector privado y no en el Estado.

Lo que sí no hace sentido por ningún lado es pretender juntar entidades antes de limpiarlas. Uno no junta una caja de naranjas con otra de caiguas, pero menos aún si cada una tiene unidades podridas. Limpia cada caja, elimina lo podrido, e idealmente, deja la caja ordenada de naranjas y la de caiguas separadas, porque no tiene sentido juntarlas. Pero de ninguna manera se le ocurre a nadie juntar todo en una caja más grande antes de limpiar, que es lo que se ha propuesto. Primero se limpia el Midis y el MIMP, y después hablamos.

Lo demás es confundir el Estado botón (que si uno toca ese botón, funciona), con el Estado botín. Aunque este gobierno también da señas de pensar en un Estado batán, para moler a sus críticos.