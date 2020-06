Las reglas dictadas por el Gobierno para que los peruanos podamos transportarnos en bicicleta en estos tiempos de coronavirus han repetido todas las barreras y amenazas de multas establecidas en la primera fase para la reactivación de las empresas formales, de todos los tamaños. La burocracia no descansa.

Gracias al controlismo que, desgraciadamente, abunda, la cuarentena se alargó perdiendo grandes oportunidades: la bancarización que debió llegar acompañada de la entrega de los bonos solidarios; la consciencia ciudadana que debió llegar a través de una campaña educativa intensa, a nivel nacional, para que las personas adultas aprendieran a cuidarse del virus de manera autónoma tomando las medidas necesarias que les permitieran salir a trabajar sin mayor riesgo, y, cómo no, el desarrollo de las alianzas público-privadas que hubiera servido tanto para discernir las cadenas de producción que debieron reactivarse en la primera fase apelando a la experiencia y al conocimiento de quienes producen y crean empleo y de quienes dictan las normas. El desempleo no sería tan doloroso si se hubiera elegido más actividades que no representaran mayor riesgo, que fueran consecuentes con las que se estaban abriendo y que, sumadas a medidas de bioseguridad, permitieran un nivel controlable de contagios.

Pero el paternalismo de siempre prefirió tratar a los ciudadanos como párvulos sin capacidad de raciocinio y de compromiso consigo mismos y estableció protocolos y medidas extremas que, luego de muchas pérdidas de empleos, tuvieron que corregirse en vísperas de anunciar la fase dos. En lugar de permitirse el reinicio del trabajo y del funcionamiento de las empresas formales, de cualquier tamaño, a partir de una declaración jurada para luego supervisar si estaban cumpliendo con los protocolos y las medidas dictadas por las autoridades, la burocracia prefirió revisar primero los protocolos en papel antes de emitir las autorizaciones para el reinicio del funcionamiento. Claro, el embudo que provocaron terminó siendo colosal.

Entre tanto, asomaron dos consecuencias inevitables: un número sustantivo de pequeños empresarios formales tuvieron que reconvertirse en informales; como se les prohibió abrir sus tiendas, se vieron obligados a salir a las calles a vender como ambulantes priorizando la sobrevivencia de sus hijos a su salud.

Y los informales, inmunes a la ley y agobiados por el hambre, retomaron sus actividades en las mismas calles en las que las municipalidades y las normas burocráticas impedían que los negocios formales funcionaran.

Ayer, en entrevista con este diario, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, le propuso al Gobierno, como un mecanismo para recuperar el empleo perdido, desarrollar el concepto de empleo por impuestos replicando el programa de obras por impuestos. ¿Qué pasará? ¿Se opondrá la burocracia en pleno? ¿Se opondrán los congresistas populistas, los mismos que votaron para suspender el pago de los peajes? ¿O entenderán que la creación de empleo es ahora de máxima prioridad?