[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Where is His Excellency Mr. Gavin Cook?”.

-Una voz que se extraña escuchar en medio de estos cuestionamientos a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios es del usualmente locuaz embajador del Reino Unido, Gavin Cook, quien nos podría explicar qué falló, qué faltó o qué no abarcó el convenio Gobierno a Gobierno que firmaron Lima y Londres para monitorear las obras encargadas a esta Autoridad y que nos concierne mucho a los peruanos, pues nos cuesta mucho dinero como contribuyentes y mucho sufrimiento como víctimas de estos aludes. Cook ha optado por el mutismo, pues a los diplomáticos les horroriza entrar en la controversia pública, pero el Reino Unido es uno de los protagonistas de esta historia y quien lo representa aquí es precisamente Cook, que no está destinado aquí solo para posar con Glatzer Tuesta del IDL o tuitear sobre simpáticas reuniones. Además, Cook estuvo hace no mucho escribiendo sobre el acuerdo (EC, 2 de marzo). ¿Por qué hasta hace poco le gustaba exponer tanto sobre ese convenio y ahora no?

-¡Eres del circuito caviar y no te faltarán nunca esos muy bien remunerados puestos burocráticos internacionales de la agenda “progre”! Copio algunas frases que el inigualable villaranista Augusto Rey, que seguramente aspira a ser el próximo Diego García Sayán, ha circulado por redes: “…he asumido el cargo de Oficial senior de derechos humanos de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), el brazo para América de la Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI). Mi encargo tiene como objetivo construir capacidades que permitan a las defensorías (…) a trabajar con eficacia y autonomía. (…) Asumí este encargo luego de dos años y medio en el Equipo de gobernabilidad del PNUD para América Latina (…) buena parte de mi trabajo estuvo concentrado en el impulso de una cultura de debida diligencia en derechos humanos dentro del sector privado (…) me toca estar en el Palacio de las Naciones de las Naciones Unidas en Ginebra para participar de la Asamblea General de la GANHRI”. ¡Provecho!