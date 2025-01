La agenda de la política monetaria

El ciclo de recorte de tasas de interés ingresa a su fase final. Entre agosto de 2023 y enero de 2025 la tasa de interés de referencia se redujo 300pbs, pasando de 7.75% a 4.75%, movimiento en línea con la dirección que han adoptado la mayoría de los bancos centrales ante la desaceleración global de la inflación.

Con la inflación en el punto medio del rango meta (2% en 2024), el BCRP puede decir “misión cumplida”, tal como lo estipula su mandato constitucional. El ritmo de crecimiento económico se encuentra próximo al nivel potencial, lo que sugiere el cierre de la brecha producto y, por tanto, la ausencia de presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Ahora solo resta mantenerse atentos a los vaivenes del mercado internacional a raíz de las medidas económicas que podría introducir la Administración Trump.

Los precedentes son favorables para el Perú, pues durante el primer gobierno de Trump no se produjeron presiones inflacionarias para el Perú. No obstante, una actitud de cautela es lo que siempre ha caracterizado la conducción del BCRP, por lo que no se percibe apuro en implementar un nuevo recorte de tasa. En términos técnicos, la tasa de interés real —que se calcula deduciendo la inflación esperada a 12 meses— se ubica en 2.3%, a solo un recorte de alcanzar su nivel neutral (calculado por el BCRP en 2% en septiembre de 2023). Sin factores locales que apresuren una decisión, los factores internacionales podrían tener mayor relevancia. El escenario preferido es que la tasa en soles se ubique por encima de la de dólares, es decir, un escenario con spread positivo. Así ha sido la mayor parte del tiempo desde que el Perú adoptó el actual esquema de política monetaria (2002). Actualmente, ese spread es positivo en 25pbs, por lo que es probable que el BCRP también tome en cuenta el próximo movimiento de la FED, que el mercado cree probable durante el 2T25, pero aún es incierto.

La inflación bajo control fortalece la credibilidad del BCRP, permite que la agenda de la política monetaria luzca más holgada, contribuye a la recuperación del poder adquisitivo y, con ello, potencia la recuperación económica.

Las condiciones monetarias continuarían normalizándose. El circulante se habría expandido 11% en 2024, muy por encima de las previsiones iniciales, impulsado por una mayor demanda por transacciones. El sesgo para el 2025 es neutro, considerando las innovaciones de los medios electrónicos de pagos. El canal de transmisión más importante es el crédito, que luego de un crecimiento cercano a 1% en 2024, crecería 4% según las proyecciones del BCRP. Para los depósitos en soles prevé un aumento de 6%, luego de una expansión de 10% en 2024. También ayudaría la expectativa de un tipo de cambio relativamente estable, con poco más de 1% de depreciación según sondeos del BCRP.