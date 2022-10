-¿Qué hacen Elvia Barrios y el resto de vocales saliendo a darle un espaldarazo público a un juez tan controvertido como César San Martín (conocido por sus tan precisas iniciales “CSM”) ante las críticas que un miembro del Ministerio Público –que es obviamente el fiscal Vela– le formula a CSM por no inhibirse de participar en la importantísima resolución que su Sala va a hacer en noviembre sobre si el delito cometido por Nadine Heredia es lavado de activos (y ojo que si no es lavado de activos para Nadine, no lo será tampoco para Keiko, cosa que angustia mucho a Vela, Pérez, el IDL, Mohme y el resto de la caviarada)? Todos los presentes en ese respaldo gremial saben perfectamente no solo que CSM debería inhibirse en ese caso por aparecer su apellido en las agendas de Nadine en una maniobra junto a “Ojitos” (¿Qué es Eguiguren, como afirmó Chehade?) para salvar al “Capitán Carlos”, sino que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no debería ratificar a CSM como magistrado supremo este dos de noviembre próximo a las 15:30 horas (curiosamente, ese mismo día CSM comenzará a revisar la casación de Nadine a partir de las 9 am) por la cantidad de “anticuchos” que CSM acumula.

Hablando de Elvia, ayer se filtró el “Informe Thornberry” del JNJ (dicen que un conocido pajarito caviar lo consiguió y lo soltó), donde se recomienda destituirla como presidenta del Poder Judicial a causa de una aparente contratación irregular de su esposo. ¿Elvia hizo este plantón para también mandarle un mensaje a la JNJ sobre este pedido? ¿O será cierto ese fuerte rumor de que la JNJ está por hacer una poda masiva en la Corte Suprema en noviembre, que no se detendría solo en Elvia y CSM?

PD: Recemos por la salud del excura Marco Arana, del cual dicen que está internado en la UCI del hospital Rebagliatti porque el pericote le ha comido la lengua y le ha dejado mudo sobre Castillo con tamaña herida. De otro lado, su camarada Verónika Mendoza sigue desaparecida en los Pantanos de Villa.