No más juntas

En los últimos días, diversos analistas han manifestado que sería conveniente una reunión entre Vizcarra y Keiko; sin embargo, parece que seguiremos tropezando con la misma piedra hasta que aprendamos la lección.

En julio del año pasado se realizó la segunda reunión entre PPK y Fujimori, en la que participó el actual presidente. En aquella ocasión creímos que, luego del fracaso del primer encuentro en la casa del cardenal Cipriani, se podrían limar las asperezas entre ambos poderes y llegar a un acuerdo real. Pero a los dos meses se le negó la confianza al premier Zavala y tuvo que renunciar todo el gabinete. Entonces, ¿qué garantía tiene Vizcarra de que esta vez Keiko sí cumplirá con los acuerdos, aun cuando fue ella quien reveló las reuniones privadas entre ambos para perjudicarlo?

La actual crisis política no se solucionará dialogando, puesto que para el fujimorismo dialogar significa imponer sus ideas. Y, lamentablemente, los que ahora le piden a Vizcarra que se reúna con Keiko son los mismos que le pedían a Kuczynski no hacer cuestión de confianza con Saavedra, Vizcarra y Thorne para no confrontar a la bancada mayoritaria. El problema de fondo no es que el fujimorismo esté en contra de las reformas, sino que nunca reconoció la legitimidad de este ni del anterior gobierno. Porque, según congresistas fujimoristas, Keiko está convencida de que Humala le arrebató el triunfo. Es por eso que de nada servirá dialogar mientras el problema para Fuerza Popular sea la legitimidad de todo el Poder Ejecutivo y no los programas de gobierno.

Si el fujimorismo no se sube al carro y apoya las reformas, el carro y la desaprobación de Keiko atropellarán al fujimorismo.