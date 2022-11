¡Ya saltó la caviarada a defender a su tótem César San Martín (CSM)! Toda la galaxia caviar está que aúlla por la posibilidad de que CSM no sea ratificado por la JNJ como vocal supremo. Así, ya saltaron Diego García Sayán, Ronald Gamarra, la gente del IDL, La República, etc. A todo estos les parece normal que CSM examine la casación de los Humala después de haber aparecido su apellido en las agendas de Nadine. ¡Así son de objetivos e imparciales! Me imagino que la caviarada estará muy desesperada porque los Humala no sean procesados por lavado de activos (todo apunta a que CSM les va a librar de esa acusación disparatada. Lo que ignoro es sí lo hace por ser justo o porque los Humala le saben algo, dada su aparición en la famosa libreta) y así los caviares están hasta dispuestos a aceptar que Keiko sea también beneficiada con esa decisión, así como su chochera Villarán, PPK,Guzmán, el PPC, etc...

Y CSM no debe ser ratificado ahora por el JNJ no solo por las componendas de la libreta. También por el “doctorado express” que la UNSA le otorgó sin cumplirse la Ley Universitaria 23733, ni los estándares internacionales de certificación por fallar dos veces (Causa N° 2598-2002/21-12-2004 y Causa N° 686-2005-A /14-6-2005) a favor del BCP siendo aún apoderado del BCP, por presionar a la jueza Rojassi en el caso Chavín (hay audios), por permitir que Odebrecht pueda seguir trabajando en el Perú, por llamar al juez Walter Ríos (hay audios) y por coordinar, vía emails, con tres abogados españoles (Doval, Carrasco y Juanatey) para elaborar una sentencia contra Alberto Fujimori ANTES de que CSM inicie formalmente el proceso. No caviares caraduras, su CSM es indigno hace rato de ser vocal supremo.

PD: Y dice mucho de lo muy confundida que es la gentita en el Perú que Mario Vargas Llosa y Alfredo Bullard también fueron hinchas entusiastas de CSM (ver https://la.migalhas.com/Calientes/134,MI122488,91041-Peru+Intelectuales+apoya+a+vocal+San+Martin+para+presidir+Corte).