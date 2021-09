-Tal como lo detalló semanas atrás un banco de inversión, Julio Velarde del BCR ha reiterado que el dólar estaría entre S/.3.60 y S/. 3.70 de no haber inestabilidad política. O sea, el dólar estaría 50 céntimos más barato y no hubieran subido tanto los precios de no haber ganado el comunismo gracias a los “tibios” y al “electarado”. ¡Gracias Ramiro Llona! ¡Gracias Lúcar! ¡Gracias sur! Carranza estaría ahora mismo en el MEF y el país estaría creciendo como un cohete. Que todos los que votaron por Castillo se acuerden de eso cada vez que compren comida o llenen el tanque o le vendan panes más chiquitos. No se quejen: tienen lo que se merecen por tontos.

-Un amigo que acaba de hacer un largo y profundo viaje por muchos pueblos andinos ha venido asombrado de encontrarse a muchísima gente con polos de Perú Libre y Antauro, pintas a favor de estos por doquier y una unanimidad en las radios provincianas apoyando al gobierno. Esto va a acabar mal…

-Castillo y el comunismo están capturando políticamente los resortes más importantes de poder: primero la DINI (todo el espionaje interno) con su amigo chotano Fernández Latorre y ahora el Indecopi (te posibilita el control del empresariado) con este Palacín.

-Es curioso ver cómo todos aquellos que ahora condenan la agresión verbal a Avelino Guillén se mantuvieron silentes –o hasta aplaudieron– ese cobarde puñetazo que el desadaptado CARLOS EZETA GÓMEZ le pegó al congresista Burga. EZETA, ese mismo desequilibrado que amenazaba hacerme lo mismo desde su Twitter. No me acuerdo de que los ahora indignados Verónika Mendoza, Ronald Gamarra, Mirtha Vásquez, Sigrid Bazán lo hayan hecho. A propósito… ¿EZETA ya hizo ya su trabajo social? E insisto: si ya Castillo le dio su chambita a Modesto Montoya (IPEN) y a este Palacín (Indecopi) por apoyar a que gane el comunismo, cumplan también con Avelino y Salaverry.

