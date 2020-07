¡Arranca Perú! Arranca la reactivación, arranca la fase 3 y el que aún no arranca soy yo. Me avisan si hay fuego porque ahí sí arranco. ¡Ajá! También arranca la carrera electoral, ahí sí me apunto, pero debo tener un invitado. ¿A quién invito a cenar? No, cena mejor no, porque estoy con roche, será un almuerzo chifa; no, chifa tampoco porque con el chifa se dieron cuenta del wantán, mejor un desayuno con los amigos. GF, ese colorao de La Victoria; como es arquero, agarra y chapa todos los votos para el partido demorado, mi partido que hace años están esperando que aparezca. Ah, ya sé, SDS; ese pintón tiene que estar a mi lado; si no, ya sabe, seré su sinchi como en Pantaleón. Y si no quieren, me pondré mi traje de Barnie y saldré a las calles.