Hay algunos colegas que me dejan estupefacto. De verdad, no entiendo la ligereza –casi irresponsabilidad– con que pueden manifestarse sobre temas particularmente importantes para el país que ellos mismos habitan, sabiendo perfectamente que como “líderes de opinión” influyen muchísimo en vastos sectores ciudadanos.

Pero más pasmado aun me deja que esos mismos, a estas alturas, defiendan que hayan solapadamente alentado el voto en blanco en las últimas presidenciales, sabiendo que eso favorecía que un ignorante sideral rodeado de comunistas, movadefos y cerronistas llegase al poder.

O que, sin sonrojarse, evadan su culpa aduciendo que “nadie sabe que si ganaba Keiko estaríamos igual o peor”. ¡Por favor! Estos coleguitas sabían perfectamente de las estremecedoras carencias intelectuales de Castillo y de la pobreza de sus equipos (¿no vieron los debates acaso?), así como de la influencia de Cerrón. ¿Podían ser tan necios de no darse cuenta de que esa era la receta perfecta para un descalabro de nuestro pobre país, de que no iba a haber una fuga espectacular de capitales, un frenazo súbito de la inversión y una administración deficiente, corrupta y clientelar del Estado? ¿Carranza no les era acaso la garantía de un manejo racional de la economía?

Sí, Keiko seguramente habría hecho un gobierno mediocre y corrupto, pero sin las diarias barbaridades gigantescas de estos (que estaba clarísimo que iban a cometer. Sorpresa no es tampoco) y se podría haber vivido tranquilo. Es que leo las recientes declaraciones de Juliana Oxenford en Trome y alucino. Estimo y respeto a Juliana. A diferencia de Chincha o Mávila, ella sí es auténtica siempre (aunque atolondrada). Pero no sé, la verdad, cómo ella y otros pueden dormir tranquilos y salir a hablar tan despreocupadamente así después de haber colaborado –por acción y omisión– a esa catástrofe actual.

Otrosí: ¿por qué muchos, siempre cuando les preguntan si son caviares, responden inmediatamente que no saben lo que es caviar?