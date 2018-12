La jugada maestra

El domingo, la población decidió apoyar masivamente las reformas planteadas por el presidente. Aquella elección no solo ha servido para legitimar a Vizcarra, debido a que había fujimoristas que lo llamaban presidente de “chiripa”, sino que también ha sido el termómetro que ha mostrado el descontento que existe con el actual Congreso. Sin embargo, Vizcarra no puede dormirse en sus laureles, porque su gobierno recién empieza.

Al salir los resultados de boca de urna, el presidente y su gabinete no ocultaron la alegría e incluso Vizcarra mencionó que en los próximos días dará un mensaje a la nación en el que anunciará los siguientes pasos que tomará su administración luego del referéndum. Aquello parece que conducirá a la renovación total del gabinete Villanueva puesto que, luego de la renuncia de los ministros de Trabajo y de Cultura, el gobierno pretendería alejarse de la izquierda y tener un gabinete más liberal en el aspecto económico. Asimismo, la bancada oficialista mencionó que no se han reunido con el premier Villanueva desde hace meses por la negación de este.

Entonces, parece que el Ejecutivo ha decidido gobernar con la mayoría aplastante que aprobó las reformas el domingo y cortar todos los lazos con el desprestigiado Congreso.Faltan dos años y medio para elegir un nuevo Legislativo y presidente; sin embargo, la jugada de Vizcarra no ha terminado, puesto que sería ingenuo pensar que, en el tiempo restante, no surgirá otro roce entre poderes que lleve al Ejecutivo a presentar una cuestión de confianza y el Congreso, con su carente habilidad, se la niegue. Por ello, parece que las verdaderas reformas se presentarán pronto, mientras que el Legislativo no se ha dado cuenta de que fue un simple peón con el que Vizcarra preparó su jugada maestra.