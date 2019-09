Parece que la vuelta de las vacaciones al trabajo, en España, nada nuevo ha traído. Los partidos políticos siguen, erre que erre, apalancados en su mismo juego, que no deja de ser ridículo. Porque no hablamos de “tronos”, sino de “sillas”, cuando no de humildes banquitos.

Pero así es el poder, o el espejismo que produce un poder mal entendido. Y peor ejercido.

Lo resumo así: España celebró elecciones a fines de abril. Pues bien, seguimos sin gobierno. Tiene, eso sí, un gobierno en funciones que, por tanto, no puede “gobernar” en el sentido pleno de la palabra. Y al Congreso lastrado, incapaz de ejercer su primera misión: nombrar al presidente del Gobierno.

Para someter a la aprobación de la mayoría a un candidato a presidente, ha de existir este. Ya no lo es Pedro Sánchez, cuya candidatura sometió al Congreso, el pasado julio. Fracasó en primera vuelta (mayoría absoluta) y en la segunda (mayoría relativa). Los votos de los diputados socialistas fueron insuficientes.

Llegó agosto. Y se fueron todos de vacaciones. O a meditar sobre su incompetencia política. Regresaron, y allí siguen: Los socialistas intentando convencer a los de Podemos –que nació antisistema y que madura hacia el modelo “normal” de cualquier partido– que les dejen gobernar. Y estos, luchando por sus sillas: que si una vicepresidencia, que si un ministerio, que si esto; que si aquello.

¿Qué pasará? Si no hay acuerdo rápido, iremos a nuevas elecciones. Si estas, como es previsible, dan similares resultados, el problema se repetirá. La pesadilla continuaría sin apenas cambios en el guion. Al menos, nadie ha propuesto una reforma constitucional para resolver el conflicto. Bien hecho. Ese tipo de soluciones no debe plantearse frente a un problema dado. Sino para evitar problemas “por-venir”.