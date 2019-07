Los peruanos hemos convertido nuestro país en uno de jubilados sin pensiones. Según el INEI, más de la mitad de adultos mayores no recibe una pensión. Eso se va a agravar si consideramos que más del 70% de la PEA no aporta a un sistema previsional, que el 60% que llega a los 65 años en la ONP no accede a una pensión por no haber hecho 240 aportes y que solo el 5% de jubilados en el SPP opta por algún tipo de pensión vitalicia cuando se jubila. Esto es preocupante, pero parece no quitarle el sueño a muchos, incluida gran parte de los que se jubilan en el SPP y que pudiendo optar por una renta vitalicia, deciden llevarse su dinero. En el siguiente artículo describiré qué es una renta vitalicia, sus pros y contras, y resaltaré cuándo es útil. Si bien no es un producto para todos, es indispensable para un gran número de jubilados.

Especialistas de la OECD en previsión social estuvieron en Perú hace unos días discutiendo un borrador de su informe sobre Perú y les preocupó los problemas de diseño de nuestro sistema previsional, que lleva a que las personas lleguen a la edad de jubilación y terminen sin una pensión, a diferencia de lo que ocurre en la OECD. Hay alta probabilidad de que muchos acaben en la indigencia y el Estado deba encargarse con subsidios como Pensión 65, con alto costo fiscal.

Ellos volverán en setiembre y presentarán su informe públicamente, el cual incluirá recomendaciones para revertir esta situación de jubilados sin pensiones. Existen distintas propuestas que se discutirán en los próximos meses, ojalá que el Gobierno y el Congreso asuman el tema con seriedad. El esquema actual de la ONP y la ley 95.5 son bombas de tiempo en un contexto de envejecimiento de la población.