Carta a la ministra

Estimada ministra, reciba nuestra más cordial bienvenida a un sector que no solo es fuente de orgullo, sino, sobre todo, de desarrollo. Una cartera que en 2019 aportó 9.3% del PBI y generó 7.5% del total de empleos, pero que hoy atraviesa la más grave crisis de la que se tiene registro. Esto significa que su nombramiento le brinda una oportunidad histórica, ser quien lidere el relanzamiento de nuestra industria.

En pro de ello, queremos compartir algunas ideas para acelerar la reactivación.

Primero, en la nueva normalidad no basta ser un destino atractivo, hay que ser un destino seguro. Sin bioseguridad no habrá turistas. Aeropuertos, sitios arqueológicos, etc., deben contar con baños adecuados, protocolos de desinfección, control de aforo, acceso a asistencia médica. Suena elemental, pero no está hecho. Los gobiernos regionales y locales, con el apoyo de la empresa privada, necesitan acortar la brecha ya.

Segundo, hay que comunicar que nos estamos preparando para recibir turistas. Obtener el sello mundial Safe Travel del WTTC es clave, pues tangibilizaría que somos un destino apto. Un rol prioritario del Mincetur será alinear a las distintas regiones hacia el cumplimiento de esta meta conjunta. ¿Y si damos la milla extra, ofreciendo un seguro de viaje COVID?

Tercero, los países turísticos lanzarán un sinnúmero de facilidades e incentivos para captar viajeros. Hagamos sinergia con otros países de la región, coordinando promociones conjuntas. Y que Promperú ponga toda la carne en el asador para vender el destino Perú, porque la competencia será feroz.

Ministra, sabemos que recién asume el cargo, pero tenemos el reloj en contra. Cada día que pasa, se pierden empleos, empresas, perdemos competitividad. Confiamos en que su gestión nos llevará pronto de regreso a las canchas. ¡Saquemos este partido adelante, juntos!