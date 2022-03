- Soy bastante pesimista de que el Congreso tenga los votos para vacar a Castillo. No solo es un problema de agallas y de conveniencias, sino que debe haber muchos más pillos comprados que están recibiendo estas prebendas montesinescas por lo bajo del Ejecutivo, tal como esos cinco granujas de Acción Popular. ¿Les sorprendería que aparezcan más de estos en AP u otros nuevos en APP, Podemos o SP? Y otros congresistas van a apoyar hasta el final a Castillo por el puesto, como el rojimio ministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez (JPP), que esta semana se está abocando a destrozar ese ministerio con la salida de sus mejores cuadros (viceministro Diego Llosa y su equipo técnico), expertos que tienen 20 años de éxito allí. Seguramente ahora Sánchez llenará el ministerio de rojos inútiles y locos por mamar del Estado.

- Como están las cosas, no me sorprendería que Castillo renuncie y huya a Bolivia o México cuando este 10 de marzo viaje a Chile por la asunción de Boric. Le sería lo más inteligente, porque si no, va a acabar tarde o temprano defenestrado y preso.

- Es una pena que Chiabra no sea el presidente del Congreso. Lamentablemente, a Maricarmen Alva le ha faltado más muñeca política, ha sido injustamente muy satanizada (H-13 y LR fueron unos artistas en eso), no trasmite autoridad y es muy metepata. Además, ser mujer, joven, blanca, limeña y burguesa le juega en contra en este país lleno de resentidos sociales.

- Como EC, el gobierno (ministro Silva) también habría intentado boicotear al diario La Razón con la publicidad estatal por ser muy crítico. ¡No todos van a ser como Mohme!

- La otrora conciencia moral de la web Silvio Rendón todavía no renuncia a ese puestazo de US$20 mil mensuales en el BID. ¡Ni lo de Karelim le remece!

- La lenguaraz Indira Huillca escribió ayer un refrito (Repsol) en su columna en La República para evadir pronunciarse sobre Karelim y Castillo. ¡Poca vergüenza!