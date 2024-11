José Luis Gil: "Justicia revuelta"

Luego de tres largos meses, el juez Concepción Carhuancho emitió su resolución para aplicar 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte Zegarra y otros cuatro involucrados en el caso Waykis en la Sombra. El juez, atrincherado en su autonomía y en su capacidad de hacer control difuso de las normas, decidió no aplicar la Ley 32108 que regula el crimen organizado, y dar la dura medida contra el hermano de la presidenta quien, 24 horas antes de la lectura de la resolución, ya había pasado a la clandestinidad.

Este hecho resulta ser un duro golpe al gobierno de la señora Dina Boluarte habida cuenta de que se conoce que don Nicanor era el principal asesor de su hermana. Obviamente, todas las críticas y sospechas de la fuga del hermanísimo caerán sobre los organismos de inteligencia del sector Interior. Como siempre, ‘la pita’ podría romperse por el lado más débil si es que no se captura a Nicanor en tiempo récord. Menuda chamba para el ministro Juan José Santivañez, la Digimin y la Dirint PNP.

Y cual puerta giratoria de la justicia, el mismo Poder Judicial le daba libertad al investigado Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Futbol (FPF), quien fuera detenido el 7 de noviembre, por integrar, presuntamente, una organización criminal también. Que no cante victoria el señor Lozano, porque, como hemos visto, un juez ‘canero,’ como Concepción Carhuancho, le puede quemar la película dentro de tres meses para volver a ordenar la detención como a Nicanor Boluarte Zegarra, porque ya no sabemos qué esperar (o desesperar) con resoluciones judiciales que van y vienen, que se dicen y contradicen. Y no son los únicos casos que generan zozobra en la población.

Al margen de los casos anteriormente señalados, no podemos olvidar a titiriteros de la progresía nacional e internacional que han venido ‘guiando’ los puños frágiles de algunos jueces y fiscales, como ya ha quedado evidenciado largamente, que lograban resoluciones infames que ‘garantizaban’ enjuiciamientos eternos contra militares que defendieron la patria de la insania terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA, o persiguiendo sin pruebas y sin límites a líderes políticos como Alan García, o con ensañamiento enfermizo contra el expresidente Alberto Fujimori y sus respectivos partidos el APRA y Fuerza Popular.

Se necesita reforma constitucional para acabar con un malentendido ‘criterio de consciencia’ de jueces, contra el fracasado y garantista Código Procesal Penal y con inútiles funcionales en el sistema de justicia, quienes con sus decisiones solo alimentan el morbo y la rabia popular (como si esa fuera la intención). Sin lugar a duda, ambas instituciones (PJ-MP) ‘revueltas’ con estas y otras decisiones como las de liberar miles de criminales violentos, les han hecho acreedores a un nivel de desprestigio alarmante, que, si no se detiene, podría devenir en que la gente tome la justicia por sus propias manos, lo que resulta muy peligroso para el país. Mucho cuidado.

