¿Hay una maldición sobre los puentes en el Perú?

En el Perú, en algunos casos que conocemos, la construcción de puentes está marcada por la ineficiencia, los retrasos, quizá la corrupción y también la tragedia. No es exagerado decir que existe una especie de “maldición” sobre estas infraestructuras esenciales que deberían servir para unir orillas. Y ello ocurre porque su planificación y ejecución rara vez cumplen con los estándares que deberían garantizar su funcionalidad y seguridad.

Un caso emblemático es el puente que ha quedado a medio construir en Miraflores, durante la actual administración del alcalde Carlos Canales, y que no tiene fecha cierta para ser retomado y, por ende, concluido. Lo que debía ser una solución para mejorar la conectividad en la ciudad se convirtió en un monumento a la incapacidad y desidia, además de falta de previsión. Hasta la fecha, los ciudadanos siguen esperando respuestas y, sobre todo, una obra terminada.

Más grave aún es lo ocurrido en Chancay el jueves 13, cerca de la medianoche. El colapso de un puente no solo dejó daños materiales, sino que cobró vidas humanas. Esta tragedia evidencia fallas estructurales y, muchas veces, falta de mantenimiento o supervisión adecuada por parte de las autoridades responsables. No se trata de un caso aislado, es un síntoma recurrente de la fragilidad de la infraestructura vial en el país.

Otro ejemplo de esta “maldición” es la ausencia de puentes adecuados para el ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. A pesar de ser la principal puerta de entrada al país, la conectividad vial sigue siendo precaria. Si no se hacen las correcciones necesarias, lejos de solucionar el caos actual, se producirá uno mayor. La experiencia será decepcionante para los usuarios. Este es un problema que debió resolverse hace años, pero sigue postergándose en medio de promesas y proyectos que avanzan a cuentagotas.

Y, si hablamos de retrasos, el puente que se construye en el intercambio vial del kilómetro 90 de la Panamericana Sur, en la localidad de Mala, es otro caso que merece atención. Su construcción avanza a un ritmo desesperadamente lento y afecta a miles de conductores que dependen de esta vía para desplazarse entre Lima y el sur, sobre todo ahora en temporada de playas. La falta de celeridad en la ejecución de esta obra genera molestias y pérdidas económicas que podrían evitarse con una mejor gestión.

El problema de los puentes en el Perú no es solo un tema de infraestructura; es un reflejo de la falta de planificación, la burocracia excesiva y, en muchos casos, la negligencia de las autoridades. Mientras no se asuma con seriedad la importancia de estas estructuras, seguiremos viendo puentes inconclusos, colapsados o inexistentes. ¿Es realmente una maldición o una muestra más de la crisis en la gestión pública que, en el caso de las concesiones, también alcanza a los privados?

