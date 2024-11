Jorge Fossati no sabe que Pedro Aquino es peruano

Cuando buscas de dónde viene el apellido “Aquino” en Google, la respuesta es que la mayoría de personas con esa marca familiar viene de México, Filipinas y Brasil. La densidad en Perú es tan baja que, tal vez por eso, Jorge Fossati no lo tenga en su mapa.

Seguramente, ni lo conoce. Esa es la única explicación lógica que salta cuando uno ve la lista y no aparece el apellido “Aquino” para nada. “Es que ya convocó a Tapia”, defienden algunos, pero cuando este se lesiona o se autodesconvoca, aparece —de la nada— Murrugarra.

Y nada en contra del volante crema que, si no fuera por el excelente nivel de Rodrígo Ureña, sería titular indiscutible en la ‘U’, pero lamentablemente para sus propios intereses no lo es y seguirá sin serlo hasta que el ‘Pitbull’ se regrese a algún equipo del extranjero.

Sin embargo, le bastó una temporada con el ‘Nonno’ para convertirse en uno de sus nietos preferidos y, a pesar de que ahora juega poco o nada o de que ingresa cuando el partido ya está resuelto, en la Selección Peruana, él ya tiene asegurado un puesto en la banca.

¡Qué importa si el mexicano de Pedro Aquino se mantiene en el fútbol “de su país” desde hace siete temporadas!, ¡qué importa si el filipino de Pedro Aquino ya acumula más de medio centenar de partidos con la bicolor!, y, sobre todo, ¡qué importa si el brasileño de Pedro Aquino ya jugó en casi todas las subs, amistosos, Eliminatorias y Mundial con la blanquirroja! ¿Qué importa?

Pues nada, porque, seguramente, la ‘Roca’ es un maya o un azteca más y a Jorge Fossati no le gusta pedir jugadores para nacionalizar. ¡Qué pena! Por eso no lo tiene ni en su radar, a pesar de que, desde la fecha doble de octubre, cuando se recuperó de su lesión, el ‘mexifileño’ de Aquino ha jugado 5 de 6 partidos como titular en la Liga MX, mientras que —el bien peruano— ‘Murru’ no ha sido titular en ninguno.