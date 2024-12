La voz de los estudiantes en la toma de decisiones

Hace unas semanas, dos eventos llamaron mi atención y me llevaron a reflexionar sobre sus implicancias. El primero fue escuchar a un adolescente de 15 años decir: "¡Mamá, ya quiero ir al colegio!" Esto ocurrió después de una semana de clases virtuales decretadas por el Ministerio de Educación del Perú para los colegios de Lima Metropolitana, Callao y Huaral.

En esa misma semana, una madre me comentó que su hija adolescente expresó el mismo deseo, lo que me causó sorpresa, pues generalmente los adolescentes encuentran difícil levantarse a las 6:00 de la mañana para estar en el colegio a las 7:30 a.m. listos para aprender. Se podría pensar que las clases virtuales, al permitirles dormir unos minutos más, serían mejor recibidas.

Sin embargo, los estragos de dos años de virtualidad durante la pandemia de COVID-19 han dejado una huella profunda en los estudiantes. En particular, los adolescentes sienten ansiedad al enfrentarse nuevamente a largas jornadas frente a una pantalla, sin la posibilidad de socializar con sus compañeros.

Lamentablemente, esta realidad no es considerada por las autoridades educativas, que optan por implementar clases virtuales como una solución aparentemente sencilla. Estas decisiones se toman sin haber mejorado aspectos básicos como la conectividad ni asegurado recursos adecuados para esta modalidad. Además, las medidas suelen adoptarse de un día para otro, dejando a las escuelas sin tiempo para reorganizar sus actividades. Esto afecta no solo las clases, sino también visitas de estudio, reuniones con familias, presentaciones fuera del horario escolar y más.

Es evidente que la informalidad en la toma de decisiones en nuestro país impacta negativamente la educación de miles de niños, niñas y adolescentes. Las decisiones deben estar fundamentadas en el beneficio de los estudiantes, no en soluciones coyunturales.

Invito a todos a utilizar los canales disponibles para hacer oír sus voces y exigir que se respete el derecho de nuestros estudiantes a recibir una educación de calidad. Implementar clases virtuales o remotas sin las condiciones necesarias no solo debilita la calidad educativa, sino que también afecta el bienestar emocional de nuestros adolescentes. Ellos mismos lo expresan y sienten. Es hora de escucharlos más.