Así definió mi hijo de 11 años el discurso de Vizcarra. Jaque al rey. Vizcarra mueve sus fichas de tal forma que al Congreso solo le queda aprobar su salida adelantada. Honestidad brutal en estado puro. Yo no puedo, tú tampoco. Soy incapaz, tú también. Es cierto que esta crisis no se compara a la de 2000, pero es una crisis con punto de no retorno. De 2000 tenemos, eso sí, los mecanismos legales para salir de este embrollo. El Congreso aprueba la ley de elecciones para 2020, se siguen los plazos —corriendo, pero se siguen— y en un año tenemos nuevas fichas en el tablero.

Este juego de ajedrez no es de ayer, no. Empezó el 28 de julio de 2016, cuando Keiko Fujimori lanzó peones, movió torres y condujo alfiles con el objetivo de acabar con PPK. Y él, que de ajedrecista sabe a lo mucho vender el tablero a buen precio, se puso para la foto, mintiendo sostenida y eficazmente. Ella pensó que el sucesor sería su aliado, pero el tiro le salió por la culata. Ella también mintió y, como PPK, tenía techo de vidrio. Culpables los dos. PPK y Keiko. Keiko y PPK. En partes iguales. Half and a half. Fifty Fifty.

Por eso Vizcarra, admitiendo en su mensaje que así no se puede gobernar, que no da para más, anuncia este game over. Vizcarra llegó al 28, además, con el fracaso estrepitoso de Tía María. Cáceres Llica lo había humillado en público. Así que, con el pleito de Arequipa, Vizcarra más bien habló de Chávarry. Será todo lo Chávarry que quieran pero, al declarar desde el sur, Vizcarra lanzaba señales de auxilio. Cogiéndose, en realidad, del asunto más escandaloso que ha perpetrado la mayoría parlamentaria y por el que no merece seguir en este Congreso: haber defendido sostenida y eficazmente a la corrupción. El corrupto atenta contra la gente; quita alma, cuerpo y mente. Jaque mate.